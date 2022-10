Allegri: “Occhio a non abbassare le difese immunitarie, ma sono fiducioso”

Massimiliano Allegri, allenatore della Juventus, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della partita di Champions League contro il Benfica, decisiva per le sorti dei bianconeri nella massima competizione europea.

SULLA PARTITA

“Abbiamo un solo risultato, dobbiamo vincere per tenere la porta aperta, anche se non dipende da noi. Il Benfica è proprietario del suo destino ed è imbattuto. Va fatta una grande gara come in gran parte fatto all’andata, di grande intensità. Avranno il pubblico dalla loro parte ma noi non dovremo avere fretta”.

SUL MODULO

“Cercheremo di proporre un modulo diverso con i giocatori che ho a disposizione. Servirà una gara buona difensivamente e vedremo se avremo la possibilità di passare il turno con la vittoria”.

SUL MOMENTO

“Il rischio ora è quello di avere troppa euforia per i risultati. Non dobbiamo abbassare le difese immunitarie e fare una gara di grande attenzione. Io credo che andrà bene, bisogna essere fiduciosi”.

SULLA POSSIBILE ELIMINAZIONE

“Sarei molto dispiaciuto, ma non pensiamoci. Se il Benfica vince l’ultima, non possiamo che andare in Europa League. Facciamo un passo alla volta”.