Allegri: “Obiettivo della Juve è arrivare tra le prime quattro e vincere un trofeo”

Massimiliano Allegri è pronto a rituffarsi in clima campionato. Per la Juventus è in programma la trasferta sul campo della Cremonese, prima tappa di un mese di gennaio decisivo per provare a rientrare nel giro scudetto. “Solo i risultati ci diranno se abbiamo fatto bene”, spiega il tecnico bianconero. “Dipende tutto da quello ma sono convinto che sarà una seconda parte di stagione molto bella”.

Il tecnico livornese prova a giocare a nascondino: “Il Napoli è nettamente la favorita del campionato. Il nostro obiettivo è quello di arrivare tra le prime quattro e giocarci le finali di Coppa Italia ed Europa League. Per noi sarà importante giocare da squadra come abbiamo fatto nelle ultime gare. Domani sarà una partita difficile e sono curioso di vedere come approccerà la squadra. Bisogna essere bravi a rientrare nel clima partita. Ora però arriva il bello, nella seconda parte della stagione non hai più tempo per recuperare”.

Quindi sugli infortunati e gli argentini Di Maria e Paredes, appena rientrati dopo gli infiniti festeggiamenti per il trionfo ai Mondiali: “Vlahovic sta meglio, e spero di avere tutti a disposizione nel giro di una ventina di giorni. Pogba sta correndo, la cosa più importante è che il ginocchio non si è gonfiato. Se dovesse continuare così, potrebbe rientrare tra 15-20 giorni. Chiesa sta meglio, ha lavorato con la squadra ed è pronto per fare uno spezzone di partita. I due argentini stanno discretamente bene, salvo imprevisti andremo tutti a Cremona. Sulla formazione, però, dovrò valutare oggi”.