Allegri non vuole distrazioni: «Non possiamo più steccare»

Testa solo al campo, anche perché alla Juventus, alle questioni extracalcistiche come plusvalenze e indagini, c’è già chi ci pensa. «C’è totale serenità nell’ambiente: io non devo aggiungere niente, la società ha fatto comunicati e ci sono professionisti che lavorano per questa vicenda» il commento di Massimiliano Allegri sulle indagini che continuano a scuotere la vita bianconera. Così, concentrazione massima sul Genoa e su quello che sta diventando una sorta di «tabù Stadium»: «Ci serve un filotto perché siamo ancora in ritardo in classifica, non possiamo più permetterci di steccare e soprattutto ci serve una vittoria casalinga dopo che abbiamo perso già tre partite» avvisa il tecnico, che pretende di non vedere più scivoloni come quelli avvenuti contro Empoli, Sassuolo e il recentissimo 0-1 con l’Atalanta. In più, il Grifone rappresenta un ostacolo non indifferente per Allegri, quanto meno dicono così alcuni precedenti: «Ho sempre sofferto contro i rossoblù – i ricordi del toscano, che alla guida della Juve ha perso tre partite nei confronti con i liguri – e Shevchenko è molto bravo: loro vengono da un pari e due sconfitte, ma lui ha fatto tanta esperienza e ha ottenuto buoni risultati con l’Ucraina».

Sulle scelte di formazione in casa bianconera, invece, arrivano tre annunci di titolari: «Penso di confermare Pellegrini e Kulusevski, anche Locatelli giocherà sicuramente dal primo minuto – svela Allegri sull’undici anti-Genoa – mentre per l’attacco sceglierò domattina (oggi, ndr): devo decidere chi mettere tra Morata e Kean». Dybala è intoccabile e, dopo la rete e il rigore sbagliato nei minuti di recupero a Salerno, vuole tornare ad esultare davanti ai suoi tifosi: la Joya ha realizzato una doppietta contro lo Zenit San Pietroburgo in Champions League lo scorso 2 novembre, ma in campionato è a digiuno dal 26 settembre. In infermeria, invece, la situazione è questa: «De Sciglio e McKennie dovrebbero tornare con la squadra a partire dalla settimana prossima, Ramsey è ancora ai bordi del campo e non è disponibile» dice Allegri, che non ha bisogno di ricordare che anche Danilo e Chiesa sono out e il loro 2021 è già finito con qualche settimana d’anticipo. A destra, dunque, si chiederanno gli straordinari a Cuadrado, in difesa è previsto il ritorno di Bonucci al fianco di uno tra De Ligt e Chiellini. A centrocampo, poi, c’è ancora l’opzione Arthur.