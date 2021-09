Allegri mette pressione al Milan: “Più importante per loro che per la Juve”

Massimiliano Allegri parla alla vigilia di Juve-Milan. Domani sera allo Stadium è in programma un imprevedibile testa-coda, con i bianconeri nelle inedite vesti di pericolante e i rossoneri primi in classifica a punteggio pieno. Otto i punti di differenza tra le due formazioni, ma la buona prestazione della Vecchia Signora in Champions a Malmoe fa ben sperare i tifosi. Di certo il tecnico è fiducioso.

“È sempre Juve-Milan che è una delle più importanti se non la più importante partita del campionato. Dobbiamo fare una bella prestazione perché abbiamo un solo punto in classifica. Loro giocano insieme da anni e hanno acquisito certezze importanti, noi stiamo crescendo e quindi ci fa ben sperare in vista della sfida di domani, che credo sia più importante per loro che per noi. Perché è più importante per il Milan? Lo dovete scoprire voi, è più importante per loro che per noi. Formazione? Ho tre dubbi, uno per reparto. Deciderò domani dopo la rifinitura, abbiamo tante partite ed è importante che tutti si sentano partecipi nel gruppo, considerati anche i cinque cambi. Tutti devono essere pronti ad aiutare i compagni. Chiesa è uno dei dubbi. Rende molto di più a destra, davanti ha bisogno di giocare con una punta. A sinistra ha delle qualità importanti per entrare dentro il campo e tirare in porta. Sta crescendo ma deve migliorare su altre cose”.

Allegri ha grande fiducia nella possibilità di lavorare col gruppo al completo: “L’ho detto anche dopo Malmoe. Abbiamo iniziato il 14 luglio senza giocatori, il 3 agosto con i nazionali post Europeo, abbiamo giocato subito, poi i risultati non sono stati direttamente proporzionali alle prestazioni. Potevamo avere punti in più ma così non è stato. Non è che sono carico: quando dirigo un allenamento è sempre così. Dobbiamo crescere tutti insieme. Un’altra cosa che devo capire meglio: chi, quando viene in panchina, entra e rende o rende meno. Più avanti si va, più è facile per me. Conosco i giocatori. Questo è un campionato equilibrato, secondo me non c’è una squadra di valore assoluto. Fai presto a perdere punti, ma anche presto a recuperarli. Magari la preoccupazione è che si vada a -11 o si resti a un punto. Dobbiamo fare un percorso cercando di recuperare il terreno perso all’inizio. I campionati si vincono con le piccole”.

Quindi una riflessione: “Il calcio l’ha inventato il diavolo: domini le partite, poi magari pareggi o perdi. Basta vedere anche il Milan mercoledì. Si sono ritrovati poi in vantaggio. Le partite cambiano, non è che prima di Malmoe eravamo ubriachi e scarsi. Dobbiamo migliorare e avere il desiderio, l’ambizione, la voglia di essere il migliore. Il primo bilancio sarà alla sosta di novembre, con 12 partite di campionato e quattro di Champions, credo che lì saremo in una posizione diversa. La Juve deve giocare per vincere i campionati, non le partite. Le partite le vincono tutte, i campionati solo uno. Non sono due partite dove può succedere di tutto. La continuità alla fine verrà fuori. E alla fine vincerà la squadra che è stata migliore, I problemi a centrocampo? Questione di caratteristiche”.

Infine sul modulo e sulla questione De Ligt: “I numeri piacciono a tutti: giochi 3-5-2 e sei asimmetrico. Chiesa e Cuadrado non sono Rabiot, che è più centrocampista. Così sei storto da una parte e devi dare supporto. Di là è sempre mancato un pezzo, prima Matuidi, poi Rabiot. Avevamo Mandzukic. Poi si può ovviare durante la partita. De Ligt? Ha 22 anni ed è un giocatore molto bravo. Quando è arrivato alla Juventus aveva 20 anni, è stato pagato tanto e dopo che è arrivato qui qualcuno l’ha descritto come futuro Pallone d’Oro. Ci vuole calma, la maglia della Juve pesa. Lui ha qualità importanti ma deve migliorare. Chiellini a 20 anni forse era peggio ma poi a 28 è diventato un giocatore serio. Vale per tutti, poi può esserci una eccezione. Ma la normalità è un’altra. De Ligt per caratteristiche può essere un giocatore che resta tanti anni alla Juventus”.