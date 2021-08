Allegri liquida Ronaldo: “Ha chiesto lui di andar via, ha fatto la sua scelta”

Domani c’è l’Empoli, ma le attenzioni di tutti sono solo per Ronaldo che se ne va. Anche Allegri parte proprio dall’addio del portoghese, provando a liquidarlo in pochi secondi ma senza successo: “Ronaldo mi ha comunicato che non ha intenzione di rimanere alla Juventus. Non sarà convocato. Non si è allenato questa mattina. Ora parliamo della partita, che è la cosa più importante. Abbiamo iniziato non riuscendo a vincere una partita incanalata bene. Domani abbiamo l’obbligo di vincere”.

Poi ancora su Ronaldo: “Non sono deluso da lui, ha fatto la sua scelta. Le cose passano, alla Juve sono passati Sivori, Platini, Del Piero, Zidane, Buffon. Grandissimi campioni, è una legge di vita: rimane la Juventus che è la cosa più importante e la base per ottenere risultati. È stato tre anni, ha dato il suo apporto, ora va via e la vita va avanti, come è normale che sia. L’ha detto stamattina ai compagni. Io non mi meraviglio di niente, nel calcio c’è il mercato e ci sono le esigenze dei singoli. Bisogna solo guardare avanti. Più responsabilità per gli altri? Sono già tutti responsabili, è normale che ora con l’assenza di Cristiano… Sono tutti responsabili, ci sono tanti giovani e bisogna migliorare sotto tutti i punti di vista”.

Eppure Allegri aveva assicurato che Cr7 sarebbe rimasto: “Venerdì abbiamo parlato, a Udine gli ho detto della panchina. Mi aveva detto che sarebbe rimasto. Poi il mercato: è cambiata la situazione e bisogna accettare serenamente. Alla Juve rimane chi ha voglia di rimanere, è molto semplice ma Cristiano ha fatto tanto, è un grande campione, è stato un grande apporto e nell’anno in cui l’ho avuto per i ragazzi è stato un esempio. C’è solo da ringraziarlo per quello che ha dato alla Juventus”.

Quanto ai possibili sostituti: “Mancano 3,4 giorni di mercato. Siamo in linea. Se riusciamo a trovare un giocatore che soddisfa le esigenze e migliora la rosa, bene. Altrimenti restiamo questi, la rosa è ottima. Hanno tutti le potenzialità per una grande stagione. Kean? È stato alla Juve, però parlare di giocatori al Psg o altrove non ha senso. Chi farà i gol di Ronaldo? Li hanno Morata, Dybala, Chiesa, Bernardeschi. Rabiot…. l’anno scorso ha fatto tre gol, non basta per uno come lui. McKennie ha gol nelle gambe, in generale saranno redistribuiti. Bisogna lavorare con la mentalità giusta, con serenità e tenendo bene a mente l’obiettivo finale, che è vincere. A proposito di McKennie: non deve partire. Ha gol nelle gambe, deve migliorare: è un giocatore offensivo, su questo piano siamo messi molto bene”.

Bisogna evitare di ripetere i pasticci con l’Udinese: “Stiamo lavorando bene. Abbiamo giocato la prima e siamo dispiaciuti per non aver vinto, sono capitati due imprevisti che possono capitare ma non devono capitare più. Abbiamo fatto una buona partita, poi si può migliorare sul piano del gioco e nel secondo tempo abbiamo sbagliato molto tecnicamente. Bisogna essere molto arrabbiati per Udine, abbiamo lasciato due punti per un imprevisto come quelli del Monopoli, che non abbiamo saputo gestire. Altrimenti anche questa esigenza di Ronaldo sarebbe stata gestita in altro modo, perché avevamo tre punti. Ora dobbiamo pensare solo a fare risultati. Formazione? La formazione sicura che già so è quella col Napoli. Quella di domani non la so ancora, quella col Napoli sì. Quale sarà? Vediamo, non si capisce cosa devono fare i sudamericani, vediamo chi avrò”.