Allegri: “La squadra sta meglio mentalmente. Pogba e Chiesa ancora out”

Massimiliano Allegri, allenatore della Juventus, parla in conferenza stampa alla vigilia della sfida interna contro l’Empoli, in programma domani alle 20.45 all’Allianz Stadium.

SULLA PARTITA

“Veniamo da una bella vittoria, credo meritata contro una buona squadra come il Toro, contro cui giocare non è mai semplice. La squadra sta meglio soprattutto mentalmente, ma bisogna darle subito seguito domani contro l’Empoli. Sarà una partita difficile contro una squadra veloce, tecnica e che ci impegnerà fisicamente”.

SULLE SCELTE DI FORMAZIONE

“Dovrò valutare alcune situazioni. McKennie viene da 11 partite di fila, Cuadrado da più partite. Devo valutare se giocare con loro, Locatelli o Paredes o cambiare qualcosa”.

SU CHIESA E POGBA

“Vediamo le cose reali: non ce l’abbiamo. Chiesa ha fatto solo due allenamenti con la squadra, ha fatto passi in avanti ma lo valuteremo sabato mattina in un’amichevole per vedere come si muove. Pogba si è allenato parzialmente con la squadra ma ha bisogno di tempo. Con quelli che abbiamo faremo una grande partita”.

SU BONUCCI

“E’ il capitano, è un giocatore di personalità e come tutti va gestito. A trent’anni si hanno forze diverse, ma questo vale per tutti. Lui sia che giochi o meno è un valore aggiunto per la squadra”.