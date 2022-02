Allegri: «La Juve va in Spagna per vincere. Vlahovic? Va protetto»

Dove eravamo rimasti? La Juve ritrova la Champions League a due mesi e mezzo di distanza dall’ultima sfida dell’8 dicembre scorso. Stasera, ore 21, c’è un ottavo di finale meno blasonato degli altri ma non meno pericoloso, visto l’avversario da affrontare, il Villarreal, in trasferta al Madrigal. Nel giorno dell’Immacolata non c’era Vlahovic: oggi gli occhi saranno puntati tutti su di lui, al suo esordio in Champions. Massimiliano Allegri, alla vigilia, cerca di togliere pressione all’attaccante serbo. «Ci vuole calma, equilibrio – ha detto Allegri sull’ex attaccante viola -. Vlahovic debutta in Champions, non dobbiamo addossargli responsabilità. Lui ha qualità straordinarie, per lui sarà una novità quindi va supportato. Lo dovrò proteggere, come ho fatto con gli altri giovani. Quando avrà giocato 60/70 partite in Champions sarà un giocatore diverso. L’altro giorno si è ritrovato una pagina intera contro di lui sul giornale dopo la partita col Torino. Non possiamo fare tutto e subito. La Juventus sta facendo un percorso ottimo. Chiaro che giochiamo per vincere». Di fronte una squadra in forma, come il Villarreal: «Abbiamo 50 per cento di possibilità di passare – ha continuato -. Vengono da un periodo buono, e hanno un allenatore molto bravo (Emery, ndr). Sarà una partita credo tattica, dove bisognerà stare attenti ai dettagli e portare l’episodio dalla nostra parte. I tifosi spingeranno loro, quindi dovremo fare una partita ordinata e di pazienza. L’obiettivo è passare il turno ma non lo passeremo all’andata, a meno che non vinceremo 3-0». Sul momento della Juve, invece: «Sono sereno perché la squadra è cresciuta a livello mentale – ha aggiunto Allegri -. Ora, anche nelle difficoltà, la squadra non si scompone quando prende gol. Voglio vedere una squadra che gioca bene, perché con il Villarreal bisogna stare attenti. Ho attesa nel vederli giocare. C’è più consapevolezza nel giocare la Champions. Sono 7 anni che la Juve passa il primo turno di Champions ed è un risultato importante». Non ci sarà Dybala mentre Bonucci è recuperato ma parte dalla panchina: «Ha fatto oggi (ieri, ndr) il primo allenamento con la squadra, non ha sentito dolore. Averlo a disposizione è un bel successo. Rientrerà Pellegrini, poi Rabiot ha preso solo un colpo, è a disposizione». «Dybala? È una mancanza importante – ha concluso -. Sicuramente giocano Vlahovic e Morata. Ho dei dubbi a centrocampo, dietro ho meno dubbi». A proposito di Morata, ieri, in conferenza stampa con Allegri c’era lo spagnolo: «Vlahovic? Ha portato entusiasmo a tutti noi, lui come Zakaria – ha detto l’attaccante -. È un grandissimo giocatore: oggi si vedeva dai suoi occhi come visualizzava la partita. È molto giovane ma davanti ha una carriera meravigliosa». Sul nuovo ruolo: «Mi trovo bene se la Juve vince – ha aggiunto -, non conta come e dove giochi. L’obiettivo comune è vincere».