Allegri: “Inter favorita per lo scudetto, per noi è importante ma non decisiva”

Massimiliano Allegri lancia il guanto di sfida all’Inter. Il tecnico della Juventus sa bene che un successo a San Siro nel Derby d’Italia varrebbe ancor più dei tre punti in classifica e del prolungamento della striscia vincente: significherebbe, per i bianconeri, rientrare definitivamente e a pieno titolo nella lotta scudetto. “Ci saranno 60mila spettatori, si ritorna a vivere certe partite in un altro modo, con tante aspettative, da parte nostra, dell’Inter, dei tifosi”, sottolinea Allegri.

“Credo che verrà fuori una bella partita contro due squadre importanti della Serie A. Per me sarà emozionante dopo due anni giocare una partita così, il nostro lavoro lo facciamo per sfide così, stimolanti e belle da vivere. L’Inter è la favorita per vincere lo scudetto, domani è un test importante davanti a una squadra forte ma non è decisiva. Permetterebbe a noi di allungare la striscia di risultati. Ai fini della classifica era molto più decisiva quella con la Roma. Non possiamo pensare – dice l’allenatore – che in una partita vinciamo o perdiamo il campionato”.

Dybala sarà della partita, anche se forse non dall’inizio: “Sarà a disposizione, sta bene e ha fatto due allenamenti con la squadra. Siamo quasi al completo come disponibilità, è importante perché ho bisogno di tutti come successo in Russia dove chi è entrato è stato decisivo. Con i cinque cambi sono partite diverse, chi è in panchina quando entra deve farlo con la testa giusta, deve vivere la partita come se giocasse. Magari all’inizio conoscevo meno i ragazzi, ora sono agevolato da questo. Il merito è loro, entrano e danno un contributo importante”.

Quindi qualche indicazione di formazione: “Chiellini sta bene, De Ligt sta bene, Rugani e Bonucci anche. Quando De Ligt potrà fare il centro-desta potremo giocare anche a tre. Ora abbiamo Inter, Sassuolo, poi Zenit, Verona: sono cinque partite, c’è spazio per tutti. Non è che la Juve è più a suo agio quando non deve fare la partita. Uno deve stoppare, passare, smarcarsi bene. Noi sbagliamo queste cose, in certi momenti della partita. Lì devi attivare l’attenzione, devi sempre giocare. Adesso arriviamo alla sosta di novembre, vediamo quanto abbiamo rosicchiato e poi valutiamo il prossimo step. Le stagioni si decidono negli ultimi tre mesi. Bisogna essere lì”.

Ad agosto del 2020 Allegri sembrava poter finire proprio all’Inter: “In due anni è passata tanta acqua sotto ai ponti, mi hanno messo vicino a uno e vicino all’altro, alla fine ho scelto la Juventus e sono molto contento. Di nuovo sull’addio di Ronaldo? Quando hai uno come lui, che fa trenta gol a campionato, è normale che la squadra si appoggi su di lui. Ora con la sua partenza ognuno ha più responsabilità e devono trovare i gol tutti quanti. L’Inter? Dzeko fa una bella coppia con Lautaro, ma è una grande squadra, con giocatori migliorati tanto. Ripeto: l’Inter è ancora la favorita per lo scudetto”.