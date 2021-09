Allegri: “Ho tanti dubbi per il Chelsea e una certezza, la Juve punta a vincere la Champions”

Massimiliano Allegri presenta la sfida di Champions in programma domani allo Stadium, in cui la Juventus si gioca il primato nel girone contro un Chelsea privo di Kantè, positivo al Covid, ma pur sempre temibile: “Ho molti dubbi di formazione, vedremo quale schiererò. Potrei stravolgere la squadra”, dice il tecnico. “Non ho ancora deciso se giocherà Kean, Bernardeschi o Kulusevski, ci vorrà una partita tecnica. La difesa a tre è il primo dubbio che ho. Però come ho già detto la difesa a tre è una questione relativa. Loro sono solidi, Tuchel ha fatto un grande lavoro. Sono forti in contropiede, nelle palle inattive. Servirà una gara con pazienza, sarà difficile trovare varchi e dovremo esser bravi a stare in campo. Bernardeschi? A volte gioca da fantasista ma non è il suo ruolo. Ha delle grandi potenzialità inespresse: con la Sampdoria ha fatto una buona partita come ha fatto quando è stato chiamato in causa. Tutto parte da quello che ha nella testa, dalla cattiveria nel giocare le partite quando ha la palla. Rabiot è come Bernardeschi. Quando un giocatore è alla Juventus, è difficile possa essere discusso. La differenza nelle carriere dei giocatori passa da quello che hanno nella testa, dall’obiettivo personale al servizio della squadra e dalla cattiveria con cui si allenano, con cui tirano in porta, con cui passano, con cui difendono. La carriera passa da questo: sono dettagli che fanno la differenza. Quanti giocatori bravi si sono persi? Gli mancava un pezzetto. Io fossi Rabiot sarei arrabbiato con me stesso: è al terzo anno in Italia, in due anni ha segnato poco. Non esiste, mi arrabbierei con me stesso. In questa stagione migliorerà su questi dettagli”.

Quindi un elogio di Bentancur e degli attaccanti: “Rodrigo è cresciuto molto, domenica poteva tenerla bassa e segnare. Da solo non può fare la regia di una squadra però, ha bisogno di una collaborazione. Locatelli sotto questo punto di vista gliela può dare. Manuel adesso non è pronto per farla da solo, insieme se la dividono. Kean invece deve giocare e segnare. Una cosa che sa far bene è far gol. Calcia bene, attacca bene la profondità, chiude bene l’azione. Deve migliorare quando deve giocare con la squadra, a livello di tecnica individuale. Da Chiesa mi aspetto quel che sta facendo ora e ancora meglio. Ha fatto molto bene, per arrivare qui e fare un’annata come lo scorso anno non era facile. Dopo questo Europeo dove ha segnato dei gol decisivi, è nella condizione di non esser più il ragazzo che tutto quel che fa, va bene. Il margine d’errore s’è assottigliato. Ecco perché questa stagione per lui è più difficile”.

Intanto Allegri conferma di avere un bonus nel contratto in caso di vittoria della Champions: “Certo che ce l’ho: ognuno ha ambizione, desiderio. Domani giochiamo contro i campioni d’Europa, sarà una serata magnifica indipendentemente da come finirà. Serviranno entusiasmo, voglia ed emozione di giocare queste partite. È questo che ti porta a far cose straordinarie, tutti dobbiamo lavorare per fare il massimo. Vincere la Champions, il campionato: solo così arrivi in cima. Dire ‘passiamo il girone e vediamo’, no. Niente. Il desiderio nostro è arrivare in finale. Non so se ci arriveremo ma è un obiettivo da andare a prendere. Uguale lo scudetto, è questo che fa la differenza. È amor proprio, ambizione, per stare in una grande squadra. Non puoi vincere tutti gli anni, poi ci sono gli altri, poi vincere è straordinario. Però è quello”.

Presente in conferenza anche Giorgio Chiellini, che spiega: “Sarà la gara più semplice delle ultime che abbiamo giocato. Giochiamo la prima partita in casa contro i campioni d’Europa e sarà tutto molto stimolante. Sono convinto che faremo una gran partita. Per adesso in Champions non abbiamo ancora preso gol e speriamo sia di buon auspicio. Non dovremo concedere le ripartenze al Chelsea. Lukaku? Limitante parlare solo di lui, la fortuna sarebbe concedere pochi spazi a campo aperto a uno come lui, Havertz, Werner, ai centrocampisti e ai loro giocatori offensivi. Lì sono immarcabili per il 99% dei difensori al mondo. Noi siamo una squadra esperta, tranne qualche ragazzo alle prime in Champions. Dybala? Che Paulo sia fondamentale per noi è inutile negarlo, ma siamo una squadra che ha tutto per sopperire alla sua assenza. Uno dei migliori pregi del mister è non piangersi addosso. Jorginho? Mi auguro che vinca il Pallone d’Oro. È un amico, lo sentirei anche mio: è italiano, è un giocatore che ha partecipato a emozioni che resteranno per sempre. Ho sempre pensato che fosse un buon giocatore, dopo due-tre allenamenti fatti insieme tre anni fa, ho capito la sua grandezza. La sua vera differenza è dentro la testa. Sono felice: tutti gli dicevano di poter giocare solo con Sarri e ha dimostrato il contrario ovunque”.