Allegri è il nuovo allenatore della Juve. Il comunicato: “Bentornato a casa”

Massimiliano Allegri è il nuovo allenatore della Juventus. Un gran ritorno sulla panchina bianconera dopo i due anni con Sarri e Pirlo al comando: ad annunciarlo lo stesso club bianconero con un comunicato sul proprio sito ufficiale.

Questa la nota pubblicata:

Massimiliano Allegri è ancora una volta il tecnico della Juventus.

Allegri trova una panchina che conosce molto bene, una società che ama e che ricambia, perché oggi inizia insieme un nuovo viaggio, verso nuovi traguardi.

Quello che ha realizzato nella sua prima avventura alla Juventus è inciso nella storia del club: cinque Scudetti, ai quattro doppi consecutivi, abbinati alla Coppa Italia e alle due Supercoppe, arrivando a due finali di Champions League in sole tre stagioni, in quello che furono imprese epiche sia in Italia che in Europa.

Ci siamo salutati due anni fa con il messaggio “Solo Storia”, il messaggio sul retro della maglia consegnato a Massimiliano Allegri dal presidente Andrea Agnelli con un abbraccio e una maglia, su cui in due parole si racchiudeva l’esperienza di Allegri alla Juve.

Il bello della storia, però, è che non si ferma mai. E nel calcio, questo significa un concetto che abbiamo radicato nel nostro DNA: la migliore vittoria è quella successiva. Sempre.

E ora siamo pronti a ricominciare con Allegri, per costruire insieme il nostro futuro; con la sua enorme professionalità, la sua forza morale, con le idee geniali di un allenatore capace di mischiare le carte, dentro e fuori dal campo. Con il suo sorriso, una sorta di “firma”. Con il suo modo di intendere il calcio e la vita con semplicità, con la sua voglia di sdrammatizzare e con l’impegno di godersi ogni momento bello che essere alla Juventus può dare e darà.

Ricominciamo insieme.

Ricominciamo con Max.

Bentornato a casa, allenatore!