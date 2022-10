Allegri: “Domani sarà più difficile del solito. Bonucci c’è, Milik sta meglio”

Massimiliano Allegri, allenatore della Juventus, parla in conferenza stampa alla vigilia della sfida di San Siro contro il Milan, in programma domani alle ore 18.

SULLA PARTITA

“Giochiamo contro i campioni d’Italia e sarà più difficile del solito. Vengono da una brutta sconfitta e vorranno rifarsi. Sarà una meravigliosa serata di sport, ci sono tutte le condizioni per fare bene. Per ora non abbiamo vinto in trasferta, speriamo domani sia la prima volta. Siamo pronti a giocarcela”.

SU MILIK E BONUCCI

“Bonucci sta bene, deve fare allenamento ma dovrebbe rientrare. Milik sta molto meglio, dovrebbe essere a disposizione anche lui ma lo valuterò meglio tra oggi e domani mattina”.

SUI RISULTATI

“Abbiamo sbagliato con la Salernitana, a prescindere da quanto accaduto nel finale, poi siamo arrivati a Monza nelle condizioni non ideali. Bisogna solo fare risultati, siamo indietro per questi 5 punti persi. La cosa più importante è essere continui, servirà personalità e lucidità. Sarà un buon test, che superiamo solo in caso di risultato”.

SU RABIOT

“Parlare ora di mercato non ha senso. Rabiot sta facendo bene come tutti, l’importante è stare bene e recuperare chi sta fuori. Pensiamo una partita alla volta, al resto ci pensa la società”.