Allegri: “Dobbiamo sistemare la classifica”. Juric: “A Torino la squadra è il Toro”

Mancano poco più di 24 ore e poi sarà derby della Mole: ultimi preparativi allo stadio Olimpico Grande Torino. Di fronte la Juventus, reduce dall’impresa di Champions contro il Chelsea, e il Torino, imbattuti da quattro partite in campionato. Giorno di conferenze stampa per i due allenatori: Massimiliano Allegri da una parte e Ivan Juric dall’altra.

ALLEGRI: “DOBBIAMO SISTEMARE LA CLASSIFICA”

Il primo a parlare è stato Allegri, intervenuto dalla sala stampa dell’Allianz Stadium. “Dobbiamo sistemare la classifica, darci un altro colpettino. Ma sarà una partita complicata, servirà molta pazienza: Juric sta facendo un ottimo lavoro e ha trasmesso alla squadra dei concetti che si incarnano molto con lo spirito del Toro”.

“GIOCANO SZCZESNY E CHIELLINI”

Ultimi dubbi di formazione da sciogliere per il tecnico toscano: “Giocheranno Szczesny e Chiellini, gli altri vedrò oggi. Qualcuno è più stanco di altri, ma c’è ancora tempo di recuperare. Serviranno forze fresche e di gente che ha giocato, sono ragazzi giovani e c’è un’energia positiva che va sfruttata. Dybala e Chiesa insieme in futuro? Hanno giocato ma in circostanze diverse”.

JURIC: “IL TORO E’ LA SQUADRA DI TORINO”

Parola quindi a Ivan Juric, domani al primo derby della Mole da allenatore del Toro: “L’atmosfera? Me ne renderò contro domani, poi mi rimarrà dentro. Sento che non è come a Genova, dove era a metà: qui la squadra di Torino è il Toro, o almeno percepisco questa sensazione”.

“BELOTTI E ZAZA? NON RECUPERANO”

Il tecnico dei granata ha poi fatto un bilancio della stagione finora: “Stiamo facendo meglio delle mie previsioni, voglio continuare su questa strada. L’avversario è di assoluto valore ed ha ritrovato risultato e spirito. Ma ho un gruppo fantastico, con tanti giovani che hanno voglia di imparare. Ci siamo allenati con intensità, come sempre. Recuperi di Belotti e Zaza? Non rientra nessuno domani”.