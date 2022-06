Allegri denuncia l’ex compagna: “Ha usato per sé i soldi di nostro figlio”

Massimiliano Allegri ha denunciato l’ex compagna, Claudia Ughi, per appropriazione indebita e violazione degli obblighi di assistenza familiare. Secondo il tecnico della Juventus, la donna avrebbe utilizzato le somme versate per il mantenimento del figlio per scopi diversi rispetto alle esclusive necessità del bambino. Alla Ughi, in particolare, è stato contestato il pagamento di alcune spese personali e della stessa retta universitaria all’estero per la figlia maggiore, avuta da una precedente relazione.

A gennaio dello scorso anno, peraltro, Allegri aveva chiesto al Tribunale di Torino di rivedere l’ammontare dell’assegno da dieci a cinquemila euro mensili: il tecnico livornese aveva lamentato di essere “disoccupato” da due anni. Richiesta respinta, in primo grado e in appello. Ora il nuovo colpo di scena nella battaglia legale con l’ex compagna, che va avanti da anni tra carte bollate e accuse reciproche. I due sono genitori di Giorgio, nato nel 2011 quando la loro relazione andava a gonfie vele.