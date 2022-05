Allegri: “Con l’Inter serve lucidità, Dybala gioca. Vlahovic? E’ sereno, sta facendo bene”

Meno uno a Juve-Inter, finale di Coppa Italia. Massimiliano Allegri e Giorgio Chiellini hanno parlato in conferenza stampa dall’Olimpico di Roma.

ALLEGRI: “DOMANI SERVE LUCIDITÀ”

Il tecnico ha parlato subito della sfida: “Domani è una bellissima serata, un derby d’Italia. Giochiamo contro una squadra forte, ma contro di loro abbiamo sempre fatto bene. Ci vorrà lucidità, è la cosa più importante. Poi il calcio è strano. Una finale ha sempre una grande importanza, dobbiamo cercare di vincerla”.

ALLEGRI: “DYBALA GIOCA, VLAHOVIC STA BENE”

“Dubbi di formazione? Qualcuno ne ho – prosegue -. Chiellini e Perin giocano sicuro, gli altri vediamo. Dybala anche, così vi do il titolone. Vlahovic? Sta facendo bene, è sereno. A volte chiede troppo a se stesso, ma è una questione caratteriale. E’ un giocatore da Juventus e può solo migliorare. Io sono contento, poi se aveva la faccia arrabbiata ci sta. Vuol dire che ci tiene molto a migliorare”.

ALLEGRI: “CHAMPIONS OBIETTIVO IMPORTANTE”

“La stagione fatta? Abbiamo fatto una rincorsa, raggiunto la qualificazione in Champions che è un obiettivo importante – dice Allegri -. A fine stagione ci metteremo lì per cercare di migliorare a 360 gradi. L’anno prossimo ripartiamo cercando di andare a vincere ed essere competitivi”.

ALLEGRI: “L’ANNO PROSSIMO RIPARTIAMO PER VINCERE”

“La perdita di Ronaldo a tre giorni dalla fine del mercato non è stata una cosa semplice – insiste -. Io dovevo conoscere la squadra, abbiamo avuto anche delle situazioni come la perdita di Chiesa nel percorso. La società poi ci ha dato una grande mano a gennaio prendendo Vlahovic e da lì abbiamo iniziato una rincorsa importante. Sono sereno che l’anno prossimo avremo molte più possibilità per lottare per lo Scudetto. Ora cerchiamo di portare a casa la Coppa Italia così da programmare al meglio la prossima stagione”.

CHIELLINI: “RITIRO? VEDREMO DOPO LA FINALE”

Per Chiellini, invece, argomento focale è quello del possibile ritiro a fine stagione: “Volevo aspettare questa finale, poi vedremo nei prossimi giorni. E’ stato così anche l’anno scorso: ho iniziato l’Europeo che potevo smettere il giorno dopo. Viviamoci questa coppa, poi vediamo”.

CHIELLINI: “SQUADRA E’ CRESCIUTA”

“E’ stato un anno in crescendo – ha proseguito il difensore -. La squadra ha guadagnato pian piano la propria identità, è cresciuta. La partita di domani sarà propedeutica alla prossima, ci darebbe un’iniezione di fiducia per lo Scudetto dell’anno prossimo che è l’obiettivo da avere”.

CHIELLINI: “CONTRO L’INTER SI DECIDE SU EPISODI”

“Vivo questa finale con l’entusiasmo di un ragazzino, c’è grande voglia di giocarsi questo trofeo – spiega -. In campionato siamo stati puniti oltre misura e anche questa partita si giocherà sugli episodi. Contro l’Inter sono sempre partite equilibrate, poi i dettagli fanno la differenza”.