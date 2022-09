Allegri: “Col Benfica non è decisiva, solo importante. Di Maria c’è”

I giorni della vigilia sono stati contrassegnati da polemiche e recriminazioni di natura arbitrale. Adesso però c’è da pensare solo al campo. Domani arriva il Benfica e per la Juventus c’è un solo risultato a disposizione: la vittoria. Lo sa bene Massimiliano Allegri, che prova a togliere un po’ di pressione dai suoi definendo il match di Champions con i portoghesi “importante, ma non decisivo”.

“Abbiamo recuperato Di Maria, Szczesny stava finendo l’allenamento e saprò solo dopo se è recuperato o meno”, assicura l’allenatore bianconero, accompagnato da Danilo in conferenza stampa. “Alex Sandro ha avuto un problemino all’adduttore e valuteremo se sarà a Monza. Rabiot e Locatelli sono out. Il Benfica? Ha una storia europea importante, sono abituati a queste partite e la squadra è fatta di bravi giocatori. Schmidt le ha dato aggressività, viene da undici risultati positivi. Ma domani non è decisiva, solo importante. Per ottenere la vittoria bisogna fare una prestazione di squadra, come compattezza, stare nella partita e avere poche amnesie. In Europa le paghi”.

Nessuna anticipazione di formazione: “Ho un dubbio a centrocampo, ma stiamo bene, stiamo recuperando le energie per la partita. Potrei optare per la difesa a tre, dipende dalle caratteristiche, possiamo difendere a tre e a seconda della partita ci metteremo a quattro. Abbiamo iniziato in un modo e finito all’opposto, dipende da come difendono loro, è questione di come c’è da muoversi, di come andare a prendere lo spazio. Abbiamo parlato di continuità, serve equilibrio. Se c’è un momento in cui non riesci a fare gol, non devi subirlo. Non è vergogna lo 0-0 a fine primo tempo, ma non devi subire gol. Abbiamo preso anche gol a tempo scaduto a fine primo tempo con la Salernitana. Lì la squadra non deve andare in agitazione, ci sta che la squadra subisca, ma se non riesci a fare gol non è detto che devi prenderlo. Mentre quando siamo andati in vantaggio, a volte ci siamo fermati”.