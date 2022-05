«Allegri chi?», Ambra azzera mister Juve e bacia Gianluca

Ha aspettato mesi, perché quell’amarezza è stata una mazzata. Ma Il ritorno in una fiction con “Le Fate Ignoranti” su Amazon Prime e il Concerto del 1° Maggio, il prossimo debutto a “X Factor” – il talent canoro di Sky – come giudice e il teatro non sono le uniche novità per Ambra Angiolini.

A distanza di mesi dalla clamorosa e dolorosa rottura con Massimiliano Allegri l’attrice e conduttrice romana è di nuovo innamorata. O almeno questo fanno pensare alcune immagini pubblicate qualche giorno fa in esclusiva dal settimanale “Diva e Donna”. Ambra che si gode un aperitivo un compagnia di un cavaliere sconosciuto e scatta anche il bacio.

Ma chi è l’uomo che le ha fatto dimenticare l’allenatore della Juventus? Come spiega il quotidiano “La Nuova Sardegna” dovrebbe essere Gianluca Roberto, originario di Roma ma trasferito da qualche anno trasferito in Sardegna, a Olbia. Attualmente lavora come dirigente al Cipnes, il Consorzio industriale del nordest dell’isola che promuove lo sviluppo economico della Gallura. E spuntano nuovi particolari: per ragioni di lavoro lui è spesso a Milano, dove vive Ambra. Per questo il rapporto tra i due sarebbe ormai consolidato da diversi mesi.

Ambra l’avevamo lasciata amareggiata ed emotivamente distrutta dopo l’addio all’allenatore della Juventus. I motivi li conoscono solo loro, anche se nessuno ha mai replicato alle accuse di tradimenti plurimi da parte dell’allenatore della Vecchia Signora. Ma a distanza di tempo Ambra ha trovato anche modo di scherzarci sopra quando è stata ospite nello show di Michelle Hunziker: «Ho visto te e non mi sono sposata – aveva raccontato -. Prendo spunto per dire l’ultima volta che mi sono sbagliata era il 2017. Oggi che è il 2022 la morale è che mi ero proprio sbagliata».

Una data non è sfuggita ai fan più attenti: proprio nel 2017 aveva cominciato a frequentare Allegri per quello che il settimanale “Chi” aveva definito lo scoop dell’anno, pubblicando le loro foto all’Argentario. Da allora, però, ne è passata di acqua sotto i ponti.