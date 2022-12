Allegri cerca compattezza nella bufera. L’Eca pronta a riaccogliere il nuovo Cda

Doppia seduta di allenamento anche ieri al Training Center per il gruppo dei bianconeri. Al mattino, in campo, la squadra ha lavorato con questo menù: torello in gruppo, esercitazioni sul possesso della palla, per poi passare allo sviluppo delle azioni e alle conclusioni in porta e concludere con la partitella. Pomeriggio dedicato alla forza, in palestra. Allegri cerca di tenere compatta la squadra per evitare che sia distratta dalle questioni societarie e giudiziarie: l’obiettivo è trovare la condizione per il ritorno in campo, la prossima settimana, a Londra contro l’Arsenal per una amichevole di lusso. Buone indicazioni sono arrivate da Chiesa e da Kean, per quanto riguarda l’attacco.

Sul fronte “politico”, invece, c’è da registrare il comunicato dell’Eca, l’Associazione dei club europei da cui la Juve di fatto è stata cacciata assieme ad Andrea Agnelli allora presidente, sempre per la questione Superlega: «Il Consiglio è stato aggiornato sulle opinioni dell’avvocato generale della Corte di giustizia europea e ha espresso disponibilità a confrontarsi con il nuovo Consiglio di Amministrazione della Juventus».