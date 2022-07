Allegri carica la Juve: «Con Pogba e Di Maria scudetto è doveroso»

A Massimiliano Allegri proprio non è andata giù la scorsa stagione, come direbbe l’“acerrimo” nemico Mourinho, chiusa con “zero tituli”. Per questo è andato in pressing – proprio come fa con gli amici di Livorno con le partite al gabbione – con la dirigenza bianconera per avere rinforzi di altissimo livello. «Per la prima volta in dieci anni siamo rimasti senza trofei, ora abbiamo il dovere di tornare a vincere lo scudetto». Massimiliano Allegri non si nasconde e dichiara apertamente gli obiettivi per la prossima stagione. Poi sulla campagna rafforzamenti: «Di Maria e Pogba sono straordinari – ha spiegato nel corso della prima conferenza su territorio americano -. La società è stata brava a sostituire subito De Ligt con Bremer che è un giocatore con le caratteristiche che cercavamo – ha aggiunto il tecnico -. Non ci sono tanti difensori di quel livello. Sono soddisfatto, ora però iniziano le partite e manca solo un mese all’inizio della stagione. e inoltre partiamo da una buona base visto che è il secondo anno che siamo insieme». Ora cominciano le gare (la prima si è giocata la scorsa notte, ndr) della tournée negli States: «Contro il Chivas sarà un buon test anche se non stanno facendo bene in campionato – ha spiegato Allegri – e dopo dieci giorni di lavoro, sono curioso di vedere come ci comporteremo: manca solo un mese all’inizio della stagione». Ieri, intanto, al canale ufficiale ha parlato il quarto volto nuovo della Juventus, Federico Gatti: «Le prime settimane alla Juve? Totalmente differente rispetto al passato – ha raccontato -, sono arrivato in uno dei top club a livello europeo, non ti fanno mancare nulla. Con l’umiltà e la voglia qua si è destinati solamente a migliorare. Mi hanno colpito tantissime cose a cui non ero abituato, a partire dall’organizzazione di staff e società, il ritmo in allenamento ma soprattutto i miei compagni che sono dei campioni e si sono posti nei miei confronti con umiltà impressionante». «Se la mia vita è cambiata? La mia vita è stata stravolta – ha aggiunto -. Però c’è ancora tanto da scrivere e voglio ancora stravolgerla. La gavetta che ho fatto è stata la mia forza e lo è tutt’oggi perché mi dà cattiveria e voglia di non mollare mai».