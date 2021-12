Allegri cambia la Juve per l’ultima del girone: «Chiudiamo vincendo»

A giochi praticamente fatti per il primo e il secondo posto, Max Allegri vara il turnover per la sfida di questa sera (ore 18:45) contro gli svedesi del Malmoe. Toccherà a chi ha avuto meno spazio: «Giocherà Perin in porta, rientrano Rugani, Alex Sandro e Rabiot – ha spiegato Allegri nella conferenza stampa della vigilia -. Valuterò Kean che domenica ha preso un colpo alla caviglia. Arthur sta bene e può giocare. Dybala sta bene, è stato fuori per infortunio e in questo momento ha solo bisogno di giocare per mettere minuti nelle gambe. Bonucci potrà essere della partita. Ci saranno De Winter e Miretti. Vedremo se daremo minutaggio ai ragazzi, se lo meritano perché stanno facendo bene. Qualcuno riposerà, altri giocheranno. Però dobbiamo vincere, dobbiamo chiudere il girone nel migliore dei modi e dobbiamo preparare al meglio la gara contro il Venezia». Gli uomini contati potrebbe costringere Max Allegri a cambiare modulo: l’allenatore infatti avrà solo Bernardeschi come esterno di ruolo a disposizione: «Con il 4-2-3-1 siamo più ordinati – ha spiegato -, ma non è detto che andremo avanti con questo sistema di gioco. Dipende dalla disponibilità dei giocatori, mercoledì non avremo esterni di ruolo tranne Bernardeschi. Pensiamo alla partita con il Malmoe, poi da giovedì ci focalizzeremo sulle ultime tre partite del girone d’andata. Vincere è importante perché quando vinci stai meglio. Ti alleni meglio, stai più sereno: fai questo lavoro per vincere le partite, è una soddisfazione maggiore e ti dà serenità nel prosieguo del lavoro». Ultima sfida del Girone H. La Juve ha già ipoticato il passaggio del turno: «In campionato siamo in ritardo, le prime quattro viaggiano a media impressionante – ha aggiunto -. Noi dobbiamo fare altre vittorie che darebbero autostima. Non possiamo pensare troppo avanti, siamo indietro, dobbiamo solo cercare di vincere sperando che quelle davanti sbaglino. A marzo è un’altra stagione: servono giocatori in condizione, a disposizione. Ora finiamo questo girone, poi pensiamo al campionato e a marzo penseremo a chi ci toccherà in Champions». Ci sarà ancora tempo per pensare agli ottavi ma Allegri ha già in testa le 5 squadre favorite per la vittoria finale: «Liverpool, Bayern, Manchester City e Real Madrid – ha concluso -. Queste sono le quattro favorite più il Psg. Sono 4-5 squadre sopra il livello delle altre». Accanto ad Allegri, Rabiot. Il francese ha parato i rischi e rilanciato: «Ho parlato con Allegri – ha detto -. Devo fare gol, in questa stagione non è ancora successo, e magari per aiutare la squadra anche degli assist: qualcosa in più. Finora ho fatto cose buone, altre volte no, ma in generale sono cresciuto anche tatticamente qui in Italia».