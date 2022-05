Allegri: “Bonucci sarà il nuovo capitano. Pogba? Presto per parlare di mercato”

Massimiliano Allegri, allenatore della Juventus, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida dei bianconeri contro la Lazio, domani alle 20.45 all’Allianz Stadium.

SULLA PARTITA DI DOMANI

“Stiamo bene, domani va onorata l’ultima gara in casa al meglio. E sarà la festa di Chiellini e Dybala, dobbiamo unire tutte le cose. Avranno il tributo di tutti i tifosi”.

SU POGBA

“E’ un giocatore del Manchester, con la società di mercato parleremo a fine stagione. Un ricordo di lui? Mi sono già dimenticato, ho la memoria piena”.

SUL MERCATO E SUL FUTURO

“Parlarne ora non ha senso, lo faremo a fine stagione con la società. In termini di personalità siamo cresciuti, poi la partita con l’Inter ha frenato la rincorsa anche se magari non avremmo vinto lo Scudetto lo stesso. Mercoledì è stata una gara avvincente ma non siamo riusciti a portare a casa la Coppa”.

SULLA FORMAZIONE

“Abbiamo alcune defezioni. Danilo ha finito la stagione per questa fascite plantare, Arthur ha una caviglia dolorante. De Sciglio rientra, Zakaria è da valutare. McKennie vediamo mercoledì. Domani giocherà di nuovo Miretti e qualche ragazzo giovane”.

SULLA STAGIONE TRASCORSA

“Sono soddisfatto per la crescita della squadra e l’obiettivo minimo raggiunto. Non sono soddisfatto perché non abbiamo vinto niente. Poi nel calcio ci sono episodi. Partite come quella di mercoledì bisogna portarsele dietro, è una roba che difficilmente cancellerò”.