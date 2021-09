Allegri avvisa la Juve: «E’ scontro salvezza, ci serve una vittoria»

Calarsi nella situazione, calarsi nei panni di una provinciale, a caccia dei punti salvezza, vista la classifica. A caccia della prima vittoria stagionale. La vuole così la sua Juventus Massimiliano Allegri, impegnata oggi alle 18:30 a La Spezia.

Allegri ha in mente tanti cambi?

«Ci saranno dei cambi perché alcuni hanno giocato tanto. Lo Spezia è una squadra sbarazzina e non è facile giocare nel loro stadio. Dovremo fare una partita mentale e fisica come loro e poi far venire fuori gli aspetti tecnici».

Morata ci sarà?

«Sta bene e ha recuperato. L’unico out è Chiellini che era febbricitante. Gli altri stanno bene, serve una vittoria. Domenica i ragazzi hanno fatto una bella partita, nel secondo tempo sbagliamo troppo tecnicamente e sono cose che ti trascini. Bisogna vincere per poi vedere le cose in un altro modo».

Come commenta le immagini del suo sfogo a fine gara?

«Normale che anch’io abbia uno sfogo post partita perché sono umano. Quelli che vanno in panchina devono essere determinanti quando entrano, con un giusto approccio. Non possiamo rischiare di giocare in dieci. È questione di rispetto e di responsabilità. Devono essere pronti quando vengono chiamati in causa. Mi hanno sempre detto che quello che conta è il campo, è molto più semplice di quello che sembra».

Si è dato una spiegazione per il calo nel secondo tempo?

«Ho rivisto la partita di domenica: tra fine primo tempo e inizio secondo tempo abbiamo sbagliato otto palloni gratuiti. Non possiamo sbagliare troppi passaggi. Le occasioni poi le abbiamo avute noi, se sbagli tecnicamente poi nel calcio basta un episodio e lo paghi. Poi dopo il pari potevamo anche perdere e abbiamo avuto la fortuna di non perdere. Alcuni momenti della partita vanno gestiti meglio».

Una mancata vittoria vorrebbe dire essere fuori dalla lotta scudetto?

«Parlare ora di obiettivi a lunga scadenza non ha senso. Bisogna concentrarsi solo sulla partita perché a vedere la classifica è uno scontro salvezza. Pensiamo allo Spezia poi vedremo».

Quanti cambi dobbiamo aspettarci?

«Giocheranno Chiesa e De Ligt. Quindi due cambi li farò».

La difesa a tre prende sempre più corpo?

«La mia Juve non ha mai difeso a tre, l’ha sempre fatto a quattro. Poi dipende dalla squadra che affrontiamo per avere più uomini in zona palla. Le difese a tre non esistono, o a quattro o a cinque. Anche perché non possono difendere 68 metri in tre».

Si sente un po’ arrugginito?

«No, come tutte le cose serve tornare al lavoro, adesso mi sono già abituato».

C’è stato un chiarimento tra Szczesny e Rabiot?

«Non c’è nervosismo, è normale che possa esserci motivo di discussione ma nello spogliatoio è sempre successo. A volte anche durante l’allenamento c’erano un po’ di scazzottate. Domenica abbiamo sbagliato sull’azione del calcio d’angolo, la prossima volta faremo meglio».