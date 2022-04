Allegri: “A inizio stagione una gara come questa l’avremmo persa”

Massimiliano Allegri non fa drammi per la vittoria sfumata allo Stadium contro il Bologna. Il tecnico della Juventus a un certo punto ha temuto anche di perdere la partita, come confessato ai microfoni di Dazn: “Siamo consci che per arrivare al quarto posto dobbiamo fare un passo alla volta. Oggi siamo riusciti a pareggiare una partita che si era complicata”.

“Abbiamo fatto un brutto primo tempo, in cui abbiamo comunque avuto delle situazioni favorevoli”, prosegue Allegri. “Abbiamo preso un palo, abbiamo tirato molto in porta: l’unico problema è che nelle ultime gare prendiamo sempre gol. Su questo bisogna ancora migliorare, essere più lucidi quando la palla è vicina all’area”.

Il punto acciuffato in extremis rende meno amara la serata: “Queste partite a inizio stagione le avremmo perse, quindi per me il bicchiere è mezzo pieno. In questo momento non dobbiamo deprimerci. Sappiamo che per il quarto posto c’è ancora da fare, la Fiorentina ha un buon calendario e noi dobbiamo essere bravi a rimanere sereni e concentrati”.