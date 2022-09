Allegri: “A Firenze gara difficile. Di Maria può giocare. Vlahovic riposa? Ci penserò”

Massimiliano Allegri, allenatore della Juventus, parla in conferenza stampa. Il tecnico dei bianconeri ha anticipato l’incontro di domani, ore 15, contro la Fiorentina.

SUL MERCATO APPENA CONCLUSO

“Difficile dare un voto, ma la società ha lavorato molto bene in entrata e in uscita. Sono rimasti i giovani e sono entrati giocatori che volevamo. A fine stagione si darà un giudizio, vanno considerati anche gli imprevisti all’interno di una stagione”.

SU PAREDES

“E’ arrivato con grande entusiasmo, ci permetterà di aumentare la qualità dei nostri centrocampisti, un reparto dove abbiamo giocatori con caratteristiche diverse che abbiamo saputo miscelare molto bene. Se può giocare già domani dall’inizio? La formazione devo ancora deciderla”.

SULL’ADDIO DI ZAKARIA

“C’è stata questa possibilità, lui si sentiva un po’ chiuso e ha accettato con grande entusiasmo. Faccio un in bocca al lupo a lui e Arthur”.

SULLE CONDIZIONI DEGLI INFORTUNATI

“Di Maria sta bene, non in condizioni ottimali ma può giocare. Fuori Pogba e Chiesa, si è fermato anche Rabiot per una botta alla coscia. Szczesny ha questa forte distorsione ma lo valuteremo giorno dopo giorno”.

SULLA FORMAZIONE

“Domani ci sarà qualche cambio, devo valutare anche in vista della gara di Parigi di Champions. Bonucci sta bene, vedremo se giocherà domani o con il PSG. Vlahovic potrebbe riposare, ci penserò. Abbiamo tante partite, magari potrebbe giocare insieme a Milik”.