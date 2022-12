«Alle Maldive ultimo tentativo, ma purtroppo non è servito…»

La soap più appassionante di Natale? Non è in tv e nemmeno in streaming, ma basta guardare cosa succede in Argentina per capirlo. Perché ormai Wanda Nara è riuscita a catalizzare l’attenzione di tutti e cavalca l’addio a Mauro Icardi, vero o presunto che sia, con tutta l’abilità di cui è capace. Lo dimostra anche la sua ultima intervista al quotidiano “La Nacion”, il più popolare del Paese, per raccontare tutta la verità: «Sono stata sposata molti anni: sette con Maxi e dieci anni con Mauro. Ma non chiudo la porta a nessuno. Non direi mai “non starò con questa persona”. Se c’è qualcuno che sa rendermi felice, che mi rispetta e che sa che sono mamma, allora è il benvenuto… Chi si innamora di me deve sapere che la mia priorità sono i miei cinque figli. Devi amarmi con la combinazione completa». Quindi dobbiamo presumere che al momento stia da sola anche se di recente è volata al caldo con il marito che ancora non è ex: «La verità è che di solito sono abbastanza chiara con chi sono e con chi non sono. Alle Maldive con Mauro è stato l’ultimo tentativo, ma non è servito. Quando prendi le distanze, non c’è più niente da fare. Quando la pace finisce nella tua relazione, per me le cose non funzionano. Mauro non vuole separarsi». Lei invece ha preso la decisione due mesi fa: «Le cose non scorrevano. Litigavamo, ci sono situazioni in cui è meglio separarsi perché la pace familiare continui. Vedo molte persone che crescono con un matrimonio orribile e a cosa ti serve? Non c’è premio per chi resiste. Voglio qualcuno che mi renda felice e che duri finché durano la felicità e la tranquillità. Se avessi un fidanzato, i primi a scoprirlo sarebbero i miei figli, che mi sono molto legati». In realtà ci stanno pensando i media argentini, perché Wanda di recente sarebbe stata paparazzata in auto mentre si lascia andare a dolci effusioni con L-Gante dopo essere usciti da un locale. E tutto questo fa infuriare la famiglia di Icardi. Il fratello, Guido, sui social non usa mezzi termini: «Che schifo di essere umano, non mi riferisco al suo fisico prima che mi saltiate al collo. E’ un disgusto. Vediamo se denuncia anche me per aver detto quello che penso».