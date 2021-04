All’asilo cadono i calcinacci: subito evacuati tutti i bimbi

Due scuole evacuate, sia pur per motivi diversi, nella mattinata di ieri. Momenti di paura alla scuola materna Calvino di Pino Torinese: l’edificio è stato evacuato ieri alle 13. Sul soffitto del dormitorio delle prime due sezioni si è aperta una crepa e sono caduti alcuni pezzi di intonaco. Non c’erano bambini in quel momento, stavano giocando in giardino.

A dare l’allarme sono state le operatrici che erano nel dormitorio a preparare i lettini per la nanna. Hanno sentito un rumore e, alzando la testa, si sono accorte della crepa e di un po’ di intonaco che era caduto. Le maestre hanno dato l’allarme, sono subito intervenuti i tecnici del Comune che valuteranno i danni ed eventuali problemi di agibilità. L’edificio era stato appena ristrutturato.

Sempre ieri a Villanova Canavese un forte odore di gas ha convinto i dirigenti scolastici e gli amministratori a evacuare la scuola elementare «Arturo Varaia» frequentata da una settantina di alunni. L’allarme è scattato poco prima delle 12 quando in alcune classi si è iniziato a percepire i primi odori malsani.