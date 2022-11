Allarme rifiuti a Torino nord: sanzioni triplicate in un anno

Emergenza rifiuti a Torino nord, e in particolare nei quartieri Vanchiglia e Aurora. Il tema è stato oggetto di discussione nella sala consiliare della Circoscrizione 7, che insieme ad Amiat ha analizzato le situazioni più problematiche e preso nota delle lamentele dei cittadini presenti. Gli interventi hanno spaziato dal numero ridotto di passaggi per la raccolta rifiuti ad alcune criticità inerenti il degrado urbano, senza dimenticare la scomparsa dei cestini per l’immondizia e l’eccessiva tolleranza nei confronti di chi non rispetta le regole di igiene urbana. In zona Aurora si evidenziano problemi in via Andreis, con cassonetti stracolmi e rifiuti abbandonati per le strade, ma anche in corso Brescia, corso XI Febbraio, via Aosta, via Bra, via Cecchi e corso Giulio Cesare, nel pezzo si strada compreso tra il ponte Mosca e corso Emilia. Come denunciato più volte anche dai consiglieri dell’opposizione.

Lamentele anche dal quartiere Barriera di Milano, con via Cuneo e via Pinerolo tra le zone più segnalate, e dalla zona di Vanchiglia, con le sponde della Dora inquinate da bottiglie abbandonate e cartacce gettate dagli incivili, senza dimenticare Vanchiglietta e Sassi, sporco soprattutto nei pressi del parco del Meisino. «Le segnalazioni sono sempre utili, e cercheremo di intervenire nelle zone indicate in tempi brevi – rispondono i rappresentati Amiat – per quanto riguarda le sanzioni, queste sono aumentate da 200 a 600 tra 2020 e 2021, numero già superato nel corso dell’anno corrente, quindi l’attenzione è sempre massima. La lotta agli incivili è molto dura, ma Amiat continuerà ad affrontare il problema con serietà e impegno».