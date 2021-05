Allarme per la schiuma nel Po. L’Arpa a caccia di chi inquina

L’Arpa a caccia di chi inquina il Po. L’agenzia per l’ambiente ha eseguito una lunga serie di prelievi sul fiume e sui suoi affluenti per capire l’origine della misteriosa schiuma bianca che da mesi viene periodicamente segnalata in diversi punti del Po. «La presenza di tali schiume – spiegano dall’Arpa Piemonte – è dovuta alla presenza di tensioattivi che arrivano nelle acque dei corsi d’acqua dagli scarichi idrici dei depuratori ed in parte dalle attività industriali e zootecniche presenti». Per capire chi sia il responsabile di questi sversamenti, è stata effettuata una campagna di prelievi di acqua che ha coinvolto 7 squadre di prelevatori dell’Agenzia in 38 diversi punti per la ricerca di tensioattivi, nitrati, nitriti, metalli. Nel dettaglio, sul Po sono stati prelevati campioni a Carignano, La Loggia, Moncalieri, Torino, Castiglione e Brandizzo, sul torrente Banna a Moncalieri così come per il Rio Tepice, sul torrente Chisola ancora a Moncalieri, a Volvera e a Piossasco, sul torrente Sangone a Trana, Orbassano, Beinasco, Torino e Nichelino, a Torino sulla fiume Doria Riparia e sullo Stura di Lanzo e infine a Volvera sul rio Torto. «Attraverso gli esiti di questa campagna di monitoraggio – concludono da Arpa – sarà possibile individuare le aree maggiormente soggette alla problematica di carico ambientale con conseguente produzione di fenomeni schiumosi, in modo da poter focalizzare i controlli nelle aree più sensibili».

Del problema si è interessato anche Silvio Magliano, capogruppo dei Moderati in consiglio comunale: «Ho presentato un’interpellanza in Sala Rossa per chiedere alla giunta ulteriori notizie relative alla natura e alla provenienza del fenomeno, nonché aggiornamenti sulle misure prese a tutela delle acque e della salute pubblica».