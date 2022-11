Allarme furti a Chieri e Pino, sfilato il Rolex a un anziano

A un anziano hanno strappato dal polso un Rolex valutato almeno 10mila euro. E, nelle stesse ore, i ladri sono entrati in almeno una decina di appartamenti fra Chieri e Pino: a novembre torna ancora una volta l’allarme furti sulla collina torinese. Per i residenti è diventata un’abitudine: da anni la loro zona è presa di mira in questo periodo, proprio mentre la cittadina si riempie di vita con la Fiera di San Martino e le giostre.

A mettere in guardia gli abitanti sono le stesse vittime, che hanno fatto denuncia ai carabinieri e poi hanno raccontato quanto subito sui social network e ai giornali. Come una signora di casa in via Roma, nel pieno centro di Pino: da lei i ladri hanno fatto gli “acrobati” e si sono arrampicati dalla grondaia. Quindi hanno forzato la porta finestra e hanno messo a soqquadro l’alloggio. Così sono riusciti ad arraffare cinque collane d’oro prima dell’arrivo dei carabinieri, allertati da un vicino che aveva visto dei fasci di luce con le torce.

Ma su Facebook l’elenco delle segnalazioni per i furti in casa è lunghissimo e cresce sempre di più, con episodi segnalati anche in strada San Felice e in via Biscaretti. I carabinieri della Compagnia di Chieri confermano i colpi pinesi più altri nella cittadina: si parla di almeno una decina di casi nel giro di tre giorni, spesso con danni minimi. In un alloggio i ladri hanno portato via solo una chitarra, in un altro una motosega. Ma hanno comunque messo le case sottosopra in cerca di portagioie e casseforti.

Come confermato dai militari, i furti sono accomunati da tempi e modi: avvengono nella fascia tra le 17.30 e le 19.30, quando è già buio ma i proprietari non sono ancora rientrati dal posto di lavoro. Infatti i banditi colpiscono solo dove non vedono luci accese e sanno di avere campo libero.

Ma in collina, oltre ai “ladri acrobati”, ci sono anche quelli capaci di sfilare un orologio da un polso senza farsi notare. È quanto successo a un 85enne, che mercoledì mattina era seduto in auto in via Molina (a due passi dall’ufficio postale di Pino). Una signora distinta, con la mascherina sul viso, si è avvicinata per chiedergli indicazioni. Poi lo ha distratto parlando, riuscendo a prendergli il Rolex. Valore economico sui 10mila euro, cui si aggiungeva quello affettivo. Ma l’anziano si è reso conto troppo tardi che era sparito: della donna non c’era più traccia. Non ha potuto fare altro che correre a fare denuncia dai carabinieri, che ora stanno indagando per risalire alla ladra: si spera nell’aiuto delle telecamere di videosorveglianza. E non sono esclusi altri episodi simili, in collina come altrove.