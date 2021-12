Allarme discariche abusive a Falchera: ora i cittadini chiedono 5 telecamere

Installare cinque telecamere nei punti nevralgici del quartiere, per fermare l’emergenza discariche a Falchera. E’ la richiesta che i cittadini hanno fatto pervenire al Diritto di Tribuna, alla presenza del vicepresidente vicario del Consiglio comunale, Domenico Garcea. Ben 302 le firme raccolte e presentate al Comune, in cambio di un progetto che preveda gli occhi elettronici come deterrente contro l’abbandono illegale dei rifiuti.

Tre le zone nel mirino: strada Cuorgné tra i civici 132 e 140, ai lati del cavalcavia; Via delle Betulle 33 all’angolo con la strada sterrata che porta verso strada Cuorgné 84 e la zona fra via degli Ulivi e via Toce, partendo dall’ingresso del nuovo parco laghetti e proseguendo fino all’altezza del cavalcavia dell’autostrada Torino-Milano. Quest’ultimo è il punto in cui i firmatari chiedo la collocazione di tre telecamere. «Il controllo del territorio – ha spiegato Damiano Grilli, primo firmatario -, è sempre più essenziale. Non stiamo parlando di rifiuti domestici ma di materiale edile, inquinante. Persino amianto e auto abbandonate». Un impegno preso fino ad oggi dai volontari, da Falchera Labb, da Plastic Free. Con pulizie straordinarie ogni primo sabato del mese. «Una modalità di intervento – ha concluso Grilli -, che non può certo diventare una prassi. Soprattutto considerando che oggi costerebbe meno montare qualche telecamera rispetto alle continue pulizie».

L’obiettivo finale è dunque quello di migliorare la vita del quartiere attorno ai laghetti, prevedendo anche controlli contro la pesca abusiva. Altro tallone d’Achille del quartiere. «Una Circoscrizione e un quartiere che vanno trattati con grande attenzione» ha concluso il presidente della 6, Valerio Lomanto.