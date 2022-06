Allarme bocconi avvelenati: «Miky salvo per miracolo»

Ancora bocconi avvelenati vicino alla stazione di Chieri: il cagnolino Miky ha ingerito qualcosa lunedì sera e ha vomitato sangue, trovato anche nelle feci. Poi per fortuna si è ripreso: «Le analisi dicono che aveva del veleno in corpo – spiega il padrone, Davide Benigno -. Farò denuncia ma intanto voglio mettere tutti in guardia su questi pericoli».

Il cane si è sentito male martedì mattina. Quindi il proprietario dà la colpa al giro fatto la sera prima tra viale Diaz e via Battisti, a due passi dalla stazione ferroviaria: «Non so se abbia trovato un boccone ma è stato malissimo: ha vomitato schiuma e sangue. Poi, con le feci, è uscito un lago di sangue: ho chiamato la veterinaria, che è venuta subito e gli ha dato della vitamina K come “antidoto”. Abbiamo anche preso delle pastiglie e Miky si è ripreso». Le analisi hanno poi confermato che il cucciolo aveva del veleno in corpo.

Non è la prima volta che si verificano episodi simili nella zona attorno alla stazione: a marzo 2020 era stata trovata della cotenna di maiale con della polvera bianca attorno. Un cane l’aveva mangiata ma il proprietario è riuscito a tirargliela fuori dalla bocca. Poi è stato il turno di Quinto, pastore tedesco trovato morto in un giardino della vicina via Battisti. L’Istituto zooprofilattico aveva escluso che fosse stato avvelenato ma, accanto al suo corpo, c’era la copia di un cartello affisso in tutto il quartiere che parlava di «cani che disturbano la quiete diurna e il riposo notturno, soprattutto nella bella stagione. È una mancanza di rispetto delle regole di civiltà».

Forse ora la storia si ripete. Benigno non si sbilancia su chi potrebbe aver lasciato i bocconi in giro: «Mi piacerebbe prenderli sul fatto ma penso che agiscano di notte. Intanto voglio mettere in guardia tutti tramite Facebook e giornali. Bisogna fare attenzione».