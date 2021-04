Allagamenti per un tubo rotto, le famiglie senz’acqua per ore

Famiglie senz’acqua per ore a causa della rottura di un tubo della Smat, a Nichelino. Il guaio si è verificato l’altro ieri, all’altezza di via Alba. Piccola traversa di via Torino, poco dopo la stazione ferroviaria, all’inizio del quartiere di Oltrestazione, che per via della sua conformazione e della pendenza rispetto alla strada principale si è presto trasformata in un fiume di acqua e fango. Il problema si è verificato nel tardo pomeriggio di lunedì.

Ad accorgersene alcuni residenti che hanno allertato la polizia municipale, intervenuta per bloccare la via al traffico e gestire la circolazione. Immediatamente allertati anche i tecnici dell’acquedotto, che hanno dovuto lavorare a lungo prima di riuscire a portare la situazione alla normalità. I tecnici sono stati obbligati a interrompere per ore l’erogazione dell’acqua, così da individuare e isolare il guasto e provvedere alla riparazione della rete idrica, ormai obsoleta.

Non si tratta, purtroppo, di una prima volta. Poco più di un anno fa, in via Torino, una perdita nel sottosuolo aveva causato una voragine e solo per un soffio i mezzi di passaggio non avevano subito danni. La perdita aveva provocato l’allagamento della carreggiata obbligando i vigili a chiudere il traffico per ore. E in via Dei Martiri, lo scorso febbraio, i tecnici Smat avevano dovuto improvvisare un cantiere d’emergenza in piena notte, per arginare una perdita all’angolo con via Antonelli. In quel caso ad accorgersi del problema erano stati i carabinieri impegnati in un pattugliamento notturno.

In via Alba la rottura del grosso tubo ha letteralmente spezzato l’asfalto, provocando lo sversamento di decine di litri d’acqua al secondo, creando un effetto vasca che ha riempito la strada come “un canale” .