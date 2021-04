A Torino, nel quartiere Barriera Milano, i carabinieri del comando provinciale hanno arrestato un cittadino gabonese di 34 anni, risultato irregolare in Italia. L’uomo, fermato in strada per un controllo, ha deglutito diverse dosi di stupefacente che evidentemente nascondeva in bocca.

TENTA DI DARSI ALLA FUGA

Subito dopo ha tentato di darsi alla fuga strattonando e scalciando i militari dell’Arma che lo hanno prontamente bloccato.