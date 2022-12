Alla “Toelettatura Torino” di Roberta, bellezza e benessere per i nostri amici a quattro zampe

Belli, bellissimi, che più belli non si può. Anche i nostri amici a quattro zampe vogliono essere così: ben pettinati, tosati e profumati, ancora di più con l’arrivo delle feste, quale occasione migliore per mostrarsi in tutto il loro splendore?

Alla “Toelettatura Torino” in corso Francia 111/F, a Torino, i cani e i gatti sono i clienti che la titolare Roberta tanto adora e coccola, ai quali regala pulizia, benessere e tanto relax.

“I miei clienti sono esseri speciali e quando arrivano qui li faccio sentire a loro agio. La toelettatura è a vista e questo permette ai padroni più apprensivi di seguire tutte le procedure dedicate al loro amico peloso”.

La passione per la toelettatura di cani e gatti è nata grazie all’amore che Roberta ha per le sue cagnoline, Era e Zelda. “Sono state loro a trasmettermela. L’amore che ho per loro si trasforma in cura e attenzione verso gli altri animali”.

Ozonoterapia, idromassaggio, taglio a forbice, pulizia dei denti con spazzolino a ultrasuoni e stripping per rigenerare il pelo in modo naturale, soprattutto per i cani a pelo duro: c’è tutto questo per cani e gatti di tutte le taglie, “per i ‘monelli’ (ovvero i cani mordaci) e per i ‘più facili’” come dice Roberta, sorridendo.

Aperto da martedì a sabato. Per appuntamento chiamare il numero 371.4908340.