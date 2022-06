Alla scoperta della Torino di Argento

Sarà una giornata speciale per i fan storici di Dario Argento e anche per i curiosi, gli amanti delle location in cui i film vengono girati che parteciperanno per la prima volta: domani, domenica 19 giugno torna dopo tre anni di assenza il “tour location” dedicato ai 7 film che il regista romano ha girato finora nella sua carriera a Torino.

Lo organizzano Pupi Oggiano e Gabriele Farina che fin dal mattino (si parte alle 8,30 in piazzale Duca d’Aosta, sperando nel bel tempo e pronti a camminare a lungo) accompagneranno i presenti tra i luoghi più e meno conosciuti di quei lavori, dall’immancabile piazza C.L.N. in cui prende il via “Profondo rosso” alle ville della collina scelte per il loro aspetto sinistro, ma anche quegli scorci impossibili da riconoscere se non agli occhi di Oggiano, vero e proprio cultore dell’opera argentiana.

Altro motivo per cui la giornata sarà speciale è la partnership con il Museo nazionale del cinema, che in questi mesi ospita una grande mostra dedicata a Dario Argento: nel pomeriggio è prevista la visita guidata all’esposizione e alle 18 la proiezione al cinema Massimo di “Nonhosonno”, cui sarà dedicato gran parte del programma. Ospiti d’eccezione due degli attori di quel film, Roberto Zibetti e Diego Casale. «La loro presenza – spiega Oggiano – ci aiuterà a scoprire molte curiosità legate al set di “Nonhosonno” e sarà emozionante rivedere il film in sala con loro».

Al termine per gli iscritti è prevista una cena collettiva e un quiz per scoprire il più esperto di tutti. Cosa racconta il film? Un detective in pensione che soffre d’insonnia, interpretato dal grande Max Von Sydow, è chiamato a risolvere il caso di una serie di omicidi misteriosi. L’aiuta un giovane poliziotto che per le indagini si avvale delle migliori attrezzature tecnologiche. Nel cast anche Stefano Dionisi, Chiara Caselli e Gabriele Lavia, già con il “Maestro del terrore” in “Profondo rosso”. Per partecipare al Torino d’Argento Tour Locations è necessario acquistare i biglietti in prevendita sul sito del Museo del cinema: ulteriori informazioni sulla pagina Facebook del Tour.