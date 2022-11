Alla Gypsy Academy la masterclass con Tony Bungaro

Ci saranno cantanti e musicisti, come per esempio la giovane band rivelazione, i Bisound. Il mondo della musica torinese sabato 26 e domenica 27 novembre si ritrova alla Gypsy Academy di via Pagliani 25 (011.0968343) per la due giorni di masterclass con Tony Bungaro (vero nome Antonio Calò, di Brindisi), uno dei più sofisticati cantautori e interpreti italiani che ha scritto per nomi quali Fiorella Mannoia, Marco Mengoni, Giusy Ferreri, Malika Ayane, Eros Ramazzotti, solo per citarne alcuni. La masterclass è aperta a tutti e si tratta di un’occasione imperdibile per gli addetti ai lavori o per chi aspira a calcare, presto, i palcoscenici.

Considerato tra i più eleganti musicisti italiani, Bungaro si ricorda di recente per la partecipazione al Festival di Sanremo nel 2018 con Ornella Vanoni e Pacifico sul brano “Imparare ad amarsi” di cui è, ovviamente, co autore e che si aggiudica il Premio Sergio Endrigo. In trent’anni di carriera ha scritto le pagine più importanti della musica italiana. “Mi ha parlato di questo spazio Claudio Insegno (regista teatrale) che per me e una garanzia di qualità – spiega Bungaro -. Poi ho curiosato nelle attività e ho avvertito grande professionalità. Lo spazio mi sembra meraviglioso e credo che la mia masterclass sia in sintonia con il percorso artistico della Gypsy Academy. Sarà sorprendente”.

Qualche cenno sulla parabola artistica e professionale di Bungaro. Nel 1988 esordisce al Festival di Sanremo con “Sarà forte”. Nel 1991 torna sul palco dell’Ariston in trio con Conidi e Di Bella con il brano “E noi qui”. Nel 2004 con “Guardastelle” ha vinto il Premio Volare per la Miglior canzone al Festival di Sanremo. Nel 2009 esce “Arte”, Premio Lunezia nel 2010 come miglior disco. Nel 2015 partecipa all’iniziativa della rivista Musica Jazz in ricordo di Sergio Endrigo per il decennale della scomparsa, interpretando “Dal destino infortunato”, ultimo testo inedito di Sergio Endrigo musicato dallo stesso Bungaro. Nel 2019 è stato nuovamente sul palco dell’Ariston, ospite, in duetto con Francesco Renga con il brano “Aspetto che torni” di cui è autore.

Nella sua carriera Bungaro ha ricevuto numerosi riconoscimenti: tra questi, oltre a 4 Premi della Critica al Festival di Sanremo e 2 Premi Musicultura, 3 Premi Lunezia (2004 “Guardastelle” – Bungaro “Valore Letterario dei Testi nelle Canzoni italiane”, 2010 “Arte” – Bungaro “Miglior Disco””, 2017 “Maredentro” – Bungaro “Miglior Disco”). La sua musica è molto apprezzata anche da alcuni registi, tra cui Patrice Leconte. Ha firmato diverse colonne sonore di film di successo (tra le più recenti, “Perfetti sconosciuti”, che ha vinto il Ciak D’Oro e il Nastro D’Argento, ed è stato candidato ai David di Donatello per la migliore canzone originale); ha firmato la canzone “In Viaggio”, interpretata da Fiorella Mannoia, per il film documentario “I bambini sanno” di Walter Veltroni.

Nel corso della sua carriera ha suonato con Jaques Morelenbaum (Brasile), Guinga (Brasile), Omar Sosa (Cuba), Ambrogio Sparagna, Ferruccio Spinetti, Joe Amoruso, Michele Ascolese. Ha duettato con Alireza Ghorbani (Iran), Ivan Lins (Brasile), Youssou N’Dour (Senegal), Miùcha Buarque de Holanda (Brasile), Paula Morelembaum (Brasile), Ana Carolina (Brasile), Cesária Évora (Capo Verde), Kay McCarthy (Irlanda), Tinkara (Slovenia), Fiorella Mannoia, Ornella Vanoni, Tosca, Lucilla Galeazzi, Gianni Morandi, Neri Marcorè, Paola Cortellesi, Chiara Civello e Rocco Papaleo.

Nel 2018-2019, Bungaro è stato impegnato nel tour in Italia e all’estero, con oltre 50 concerti, dove ha presentato dal vivo il suo ultimo progetto discografico: “Maredentro” (distribuito da Warner). Tra i maggiori successi del disco, la canzone “Perfetti Sconosciuti” e la cover in salentino de “L’ombelico del mondo” di Jovanotti, molto apprezzata da quest’ultimo.​ Il 23 ottobre 2020, in occasione del centenario della nascita di Gianni Rodari, ha pubblicato un nuovo singolo, “Il cielo è di tutti”, mettendo in musica una poesia del celebre scrittore. Il 20 novembre ha pubblicato Appartenenza, EP di quattro brani che precede l’album di inediti, in uscita a breve. Il 20 novembre ha pubblicato Appartenenza, EP di quattro brani precede l’album di inediti, “Entronauta” pubblicato su cd il 18 giugno 2021.