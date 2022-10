Alla Continassa torna in gruppo Paul Pogba, in difesa tocca a Gatti

La Juve ritrova la compattezza, almeno apparente, dello spogliatoio e forse anche in campo. In compenso, riparte la guerra fra i tifosi: la Digos della polizia di Torino, infatti, sta compiendo accertamenti riguardo i tafferugli scoppiati all’interno del settore ospiti dello Stadio Olimpico Grande Torino, sabato scorso durante il derby della Mole. Una rissa che non sarebbe avvenuta tra le tifoserie rivali, come lecito aspettarsi, ma tra due gruppi ultrà della Juventus, Drughi e Tradizione.

Ma in casa bianconera ci si concentra al momento sui problemi del campo: venerdì sera c’è la partita con l’Empoli e poi, martedì, la sfida che sa di dentro o fuori contro il Benfica in Champions League. Massimiliano Allegri confida di avere a disposizione i giocatori migliori per affrontare questa impresa. Per questo il programma prevede doppia seduta di allenamento. E ieri pomeriggio, nel corso del training sulla forza fisica, si è rivisto per un po’ in gruppo anche Paul Pogba, che ha fatto qualche scatto e anche azzardato alcuni controlli di palla. Ancora presto per pensare di averlo in campo – il traguardo più ottimistico è per novembre, in tempo per lui per andare al mondiale in Qatar -, mentre non sembra assurdo sperare nel ritorno almeno parziale di Chiesa, cui Allegri potrebbe regalare qualche minuto in campo già venerdì sera.

Il tecnico è alle prese con i problemi di formazione anche per la difesa, con l’infortunio che terra Bremer fuori per una ventina di giorni. Richiamato in servizio Bonucci, il tecnico potrebbe infine pensare di dare fiducia al giovane Federico Gatti, che non a caso l’altra sera, ai Gran Galà del calcio, è stato premiato come il miglior giovane della serie B nella passata stagione. «La Juve è un sogno che si realizza, una realtà da tenermi stretta» ha detto lui, senza dare segno di scalpitare o voler bruciare le tappe. Sul fronte dei premi, soddisfazioni anche per Vlahovic e per Bremer stesso, inseriti nella formazione ideale della passata stagione. Una bella iniezione di fiducia per il centravanti, che invece al Pallone d’Oro è finito a un comunque onorevole diciannovesimo posto.

Riconoscimenti anche per le JWomen Lisa Boattin, Sofia Cantore, Arianna Caruso, Martina Lenzini, Pauline Peyraud-Magnin, Martina Rosucci.