Alla CANTINA TORINO golose merende sinoire e il piacere di un ottimo vino

In compagnia è sempre piacevole gustare un ottimo bicchiere di vino e un antipasto piemontese fatto ad arte. Tutto questo è alla Cantina Torino (3497790608), la vineria di via Monte di Pietà 13/H, a pochi passi da via Pietro Micca e da via Garibaldi.

Qui ci sono Chiara, Micaela e Riccardo che vi accolgono sempre con un sorriso stampato sul viso. Vino e cibi, è questo il senso di questo locale che ha aperto i battenti due anni fa. Vini piemontesi e nazionali, e non solo. Perché quando è l’ora dell’aperitivo la merenda sinoira è un’istituzione da gustare dalle 17 in avanti. “La scelta è tra i deliziosi antipasti piemontesi abbinati a vini del territorio” invita Chiara. E poi: tartare di fassone, albesi, polente, ricette da forno e taglieri di salumi e formaggi, per serate davvero speciali. Chiuso il mercoledì tutto il giorno.