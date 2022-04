Alimenti in cattivo stato di conservazione: denunciato titolare di un ristorante giapponese a Torino

Gli agenti del Reparto di Polizia Commerciale della Polizia Locale hanno controllato un ristorante giapponese in via Nizza, a Torino. Il cattivo stato di conservazione degli alimenti ha portato alla denuncia del titolare.

E’ accaduto nella giornata di ieri. All’interno della cella congelatore gli agenti hanno rinvenuto tranci di manzo, di pancetta di maiale e petti di pollo che, acquistati freschi, erano stati congelati senza l’utilizzo dell’abbattitore di temperatura. Altri alimenti, tra cui un preparato di gamberi e verdure in panetti, involtini primavera e spiedini di seppie, acquistati surgelati, venivano conservati dopo essere stati decongelati, lavorati e successivamente riposti nello stesso congelatore.

Sul pavimento di fianco all’uscita sul retro e nel cortile, gli agenti hanno poi trovato due ceste contenenti salmoni interi, prive di qualsiasi protezione e pertanto esposte a potenziali contaminazioni. Sono in tutto 35 i chilogrammi di alimenti posti a sequestro giudiziario. Il titolare sarà anche sanzionato per aver stoccato alcuni flaconi di candeggina in prossimità di alimenti e per aver riposto il cibo dei dipendenti all’interno dei frigoriferi della cucina. Il totale delle sanzioni ammonta a circa mille euro.