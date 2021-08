Alex Farina con i No Green Pass: «Però diciamo sì al vaccino»

È il candidato più giovane, ma da sempre pratica la politica di Nichelino nell’area del centrodestra moderato. Alex Farina è il quarto candidato sindaco in corsa alle amministrative di ottobre. Dopo la brutta avventura con Più Italia, di cui aveva sposato il progetto, e il suo fondatore Fabrizio Pignalberi, denunciato per svariate truffe portate a segno di alcune famiglie, Farina ha saputo reagire e rimettersi in piedi creando una coalizione civica composta dalle liste “#SiamoNichelino”, “Disoccupati di Nichelino per Alex Farina Sindaco” e “No GreenPass – Liberi di scegliere”. «Una lista di protesta – spiega di quest’ultima -. Siamo favorevoli al vaccino, ma crediamo che il Green Pass sia uno strumento che viola la libertà dei cittadini. Credo che questa misura debba essere rivista urgentemente».

Perché si è candidato sindaco?

«Per cambiare la mentalità di Nichelino. E per farlo serve cambiare l’allenatore della squadra. Serve cambiare stimoli e ambizioni. Ci vuole qualcuno che ascolti finalmente il cittadino, perché le buone idee possono arrivare da molte parti, anche dall’opposizione. Per me è un’esperienza, sono un po’ la sorpresa di queste elezioni».

Come reputa il lavoro svolto dall’amministrazione in questi cinque anni?

«Ha mantenuto più che lavorato. Non vedo Nichelino cambiata, anzi. Su certi fronti la vedo anche peggiorata: la viabilità è quasi tutta da rifare. Sono stati migliorati solo i luoghi di interesse personale. Non vedo interesse ad aiutare il cittadino. Un esempio l’abbiamo avuto durante il lockdown: il sindaco è andato in giro a dire di stare a casa, ma quando la gente alzava il telefono perché voleva il medico spesso non trovava nessuno, perciò promuoverò l’apertura di ambulatori medici in ogni quartiere».

Ultimamente le cronache hanno raccontato diversi episodi di vandalismo. C’è un problema giovanile in città?

«Oggi i giovani hanno delle grossissime difficoltà perché chi esce dalla scuola fatica a trovare lavoro. I ragazzi dai 13 ai 16 anni non hanno una linea guida, invece vanno seguiti. Bisogna creare poli aggregativi in cui possano riunirsi senza danneggiare la città. Governare un paese è come governare casa propria, bisogna fare le scelte che farebbe un buon padre di famiglia.

Su cosa concentrarsi da subito in caso di elezione?

«Noi abbiamo fatto una battaglia per la riqualificazione e riapertura dell’asilo: serve un piano di messa in sicurezza urgente per tutte le scuole di competenza del Comune. È necessario rifare le strade partendo da piazza San Quirico che ospita il mercato ed è fatiscente, per poi proseguire per via Roma, Via XXV Aprile, via Torino. Bisogna rivedere le fognature, la pulizia generale dei tombini per evitare allagamenti. Infine, pagando anche una penale, uscirei dal Covar appoggiandomi ad altre ditte per la raccolta dei rifiuti perché la Tari è troppo alta e il servizio scadente».

Quali sono i suoi progetti per la valorizzazione di Stupinigi?

«Dalla primavera in poi la struttura si potrebbe sfruttare per la movida, con locali e birrerie: porterei i Murazzi a Stupinigi. Ovviamente con appalti in regola e accordi del caso con l’Ordine Mauriziano. Poi se rimane uno spazio un bel parco acquatico vicino a Mondojuve, comodo alle tangenziali.