Alena Seredova e il matrimonio: «Una festa che resti nel cuore»

Tutto vero e tutto reale, perché qualche indizio ha cominciato a darlo lei. Alena Seredova si sposa, di nuovo, e ha scelto “Verissimo” per raccontare come è nato il progetto e che cosa si aspetta da questa sua seconda vita accanto ad Alessandro Nasi.

Intanto ci sono alcune indicazioni. Succederà la prossima estate anche se «per adesso l’unica cosa sicura è il marito. Ci vogliamo divertire, alla nostra età il matrimonio è più simbolico. Voglio fare una festa che mi rimanga nel cuore, che mi lasci bellissimi ricordi. Sicuramente ci sposeremo in Italia. A me piacerebbe al Sud, dove è veramente caldo. Un weekend tra amici e familiari».

E ha raccontato anche la proposta: «Eravamo in albergo e stavamo per uscire per andare a una ri-promessa di matrimonio di una coppia di amici, ma non trovavo il telefono. Sono uscita dal bagno e ho visto Alessandro in ginocchio. Così gli ho detto, “ma cosa fai lì che ti stropicci i pantaloni, alzati e aiutami a cercare il telefono”». In realtà dopo un po’ che lo cercavano «lui si è messo di nuovo in ginocchio e mi ha fatto credere che il tavolino si fosse rotto. Allora mi sono abbassata anche io e lui mi ha fatto “no, tu dovresti stare in piedi”. E lì ho capito tutto».

In realtà non era un progetto impellente, per lei andava già benissimo così senza impegni ufficiali e carte da firmare. Ma il suo compagno le ha mostrato una visione diversa della vita dopo l’addio di Gigi Buffon: «Io non volevo sposarmi di nuovo, pensavo che non mi importasse. Ma Alessandro mi ha fatto cambiare idea».

La sua priorità ora resta Vivienne Charlotte, la piccola di casa accanto a David Lee e Louis Thomas (i due figli nati dal matrimonio con Buffon). E avrà sempre un’idea chiara della vita: «Non mi piace l’espressione famiglia allargata. Io la chiamo solo famiglia. Funziona ed è splendida. Avevo tanta paura per l’arrivo di Vivienne, invece ha portato equilibrio». Con Gigi e la sua compagnia, Ilaria D’Amico, semplice conoscenza: «Non ci frequentiamo, perché è un qualcosa che a me non appartiene. Ma non ho mai fatto scenate, per me un bicchiere rotto è rotto. Questo non significa che non possa avere un rapporto civile».