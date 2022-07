Alberto-Charlène, prove di normalità per l’anniversario

«In occasione del loro 11° anniversario di matrimonio Sua Altezza il principe Alberto e la principessa Charlène desiderano condividere questa foto scattata nel giardino del palazzo principesco». Ed ecco la foto: lei in abito verde acqua firmato Louis Vuitton, con la stessa tonalità di quello indossato il 1° luglio 2011 per il primo matrimonio con rito civile, lui in giacca e cravatta, nulla di speciale.

Scene da un matrimonio, ma Anna Tatangelo non c’entra. Piuttosto c’entra la voglia di normalità che da tempo stanno inseguendo a Palazzo Grimaldi e che ancora oggi pare non essere assicurata. Perché i sorrisi della coppia sembrano tirati, solo a favore di scatto ma non di riconciliazione, come se l’ex nuotatrice sudafricana avesse sempre in testa l’idea di scappare (meglio se con i due figli).

Lo scorso anno, in occasione del decimo anniversario, Charlene Wittstock era ancora in Sudafrica. Invece questa volta almeno hanno potuto mostrare al mondo tutto il loro amore e negli ultimi giorni è scattato anche un bacio. In occasione della prima visita ufficiale di nuovo come coppia, in Norvegia, che però non ha messo fine alle polemiche anche perché molti osservatori l’hanno trovato freddo e troppo impostato per essere vero.

Lei a modo suo di recente ha voluto spazzare via tutte le chiacchiere: «Vogliamo parlare del mio divorzio, della mia casa in Svizzera? Trovo disdicevole che i media insistano con i rumor sulla mia vita privata, sulla mia relazione. Come tutti siamo umani e come tutti gli esseri umani abbiamo emozioni, debolezze, solo che la nostra famiglia è esposta e la minima debolezza viene riportata». E su questo nessuno può darle torto.

Ma intanto basta ogni piccolo gesto per far dubitare. Come di recente, quando è apparsa senza l’anello di fidanzamento al dito, sostituito da uno molto meno prezioso che Alberto le aveva regalato per un anniversario di matrimonio. Forse una mossa non studiata, ma che è bastata per far tornare i dubbi. Ha sposato la linea della sobrietà oppure quella del distacco? Presto lo scopriremo.