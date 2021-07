Sono gravi le condizioni del motociclista che in mattinata, poco dopo le nove, è stato sbalzato sull’asfalto dopo essere finito contro un albero caduto sulla carreggiata della tangenziale nord di Torino, all’altezza dell’area di servizio Rivoli Sud.

Il centauro viaggiava in direzione Bruere ed è stato trasportato con la massima urgenza al Cto in codice rosso. Per prelevarlo è intervenuto l’elisoccorso del 118. Un’autovettura, una Ford T Max, per evitare l’albero ha centrato il guard-rail, senza però riportare conseguenze gravi.

Sul posto gli agenti della polizia stradale di Torino, personale Ativa e vigili del fuoco, incaricati di rimuovere il grosso fusto dalla sede stradale. Traffico bloccato a lungo, con notevoli rallentamenti: per chi arrivava dalla Torino-Bardonecchia per buona parte della mattinata è stata prevista l’uscita obbligatoria a Rivoli. Alle 11.40 l’uscita obbligatoria è stata rimossa, con riapertura totale della carreggiata.