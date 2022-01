Al volante senza patente da 5 anni: l’auto non era neanche assicurata. Scappa e costringe i vigili a un inseguimento

Ha pensato bene di non fermarsi all’alt della polizia municipale provando a “tirare dritto”. Risultato: ne è scaturito un serrato inseguimento con la pattuglia di agenti lanciata sulle sue tracce, tra via San Marchese e viale Roma, a Venaria Reale. L’automobilista , un 60enne residente nelle Valli di Lanzo, non ha avuto scampo. Alla fine, infatti, è stato raggiunto e bloccato.

DENUNCIATO E MULTATO

Identificato e sottoposto a controlli, si è scoperto che non solol’uomo si era messo al volante nonostante gli fosse stata ritirata la patente cinque anni fa, ma che la vettura che stava guidando non era neanche assicurata. Risultato: denuncia per lui con maximulta per circa 4mila euro.