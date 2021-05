Al volante con la droga in macchina: pusher fermato e arrestato [FOTO E VIDEO]

Nell’ambito dei servizi di controllo del territorio disposti dal comando provinciale dell’Arma per contrastare lo spaccio di stupefacenti, i carabinieri hanno arrestato un pusher. E’ accaduto a Ciriè, nell’hinterland torinese, dove i carabinieri della compagnia di Venaria, durante un posto di controllo, hanno fermato l’auto guidata da un 55enne del luogo.

L’AUTOMOBILISTA E’ NERVOSO

Mentre stavano effettuando gli accertamenti per verificare l’identità dell’automobilista e se questa fosse in regola con i documenti di circolazione, le forze dell’ordine hanno deciso di approfondire le verifiche sulla vettura visto il nervosismo mostrato dall’uomo.

NELL’ABITACOLO 275 GRAMMI DI HASHISH

Nell’abitacolo sono stati dunque rinvenuti 275 grammi di hashish, in parte già suddivisi in dosi, nonché materiale per il confezionamento e la somma di 190 euro in contanti, ritenuta provento dell’attività delittuosa. Lo spacciatore è stato ristretto in carcere.