Al via un weekend fra i musei: il 25 aperti solo Mole e Mauto

Aperti alla vigilia e a Santo Stefano ma quasi tutti chiusi i musei torinesi nel giorno di Natale. Con qualche eccezione: il Museo del Cinema e il Museo dell’Automobile. Il patrimonio artistico del Museo della Mole si svelerà al pubblico anche nel pomeriggio del 25, dalle 14 alle 19 , mentre alla vigilia lo si potrà ammirare dalle 9 alle 18 e a Santo Stefano in orario regolare, dalle 9 alle 19. Sarà l’occasione per scoprire la mostra “Diabolik alla Mole”, curata da Luca Beatrice, Domenico De Gaetano e Lugi Mascheroni e dedicata al re del terrore allestita nel nuovo spazio espositivo al piano di accoglienza della Mole Antonelliana. In programma sabato e domenica alle 17 la visita guidata “Alla scoperta del Museo”.

Porte aperte nel pomeriggio di Natale, dalle 14 alle 19, anche al Museo Nazionale dell’Automobile , che osserverà alla vigilia l’orario dalle 10 alle 14 e sarà aperto regolarmente a Santo Stefano anche con visite guidate e attività per bambini.

Chiuderà il giorno di Natale il Museo Egizio e aprirà straordinariamente fino alle 19 lunedì prossimo, e chiuderanno il 25 anche i Musei Reali. Questi ultimi osserveranno una variazione di orario il venerdì, dalle 9 alle 16, e apertura straordinaria il lunedì. Inoltre domenica e lunedì alle 11 e alle 15,30 le guide e gli storici dell’arte di CoopCulture condurranno il pubblico alla visita “Benvenuto a Palazzo” lungo le sale di rappresentanza del primo piano di Palazzo Reale e dell’Armeria e alle 15,30 alla mostra “Cipro. Crocevia delle civiltà”.

I musei della Fondazione Torino Musei, Gam Mao e Palazzo Madama, saranno aperti il 24 dalle 10 alle 14 e a Santo Stefano con orario regolare, dalle 10 alle 18. Oltre alle collezioni permanenti si potranno visitare alla Galleria d’Arte Moderna la mostra di Fattori, “Una collezione senza confini”, “Luigi Ontani. Alam Jiwa & Vanitas”, Claudio Parmiggiani in Videoteca e l’installazione Sinfonia di Alessandro Sciaraffa. Al Mao la mostra Kakemono, il progetto site specific “Il Libro delle Sorti e dei Mutamenti” di Fernando Sinaga e la mostra fotografica di Eva Rapoport e a Palazzo Madama “Il Rinascimento europeo di Antoine de Lonhy” e “Classical Radical/Confluenze perturbanti”. Chiusa solo il giorno di Natale, infine, la Reggia di Venaria.