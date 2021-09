Al via oggi la “Settimana della Cultura”. Ecco gli appuntamenti fino al 3 ottobre

“Nonostante tutto”, come recita lo slogan della 7ª edizione, torna la “Settimana della Cultura”: dal 24 settembre al 3 ottobre le 30 associazioni aderenti a Uni.vo.c.a. offriranno al pubblico numerosi appuntamenti all’insegna di arte, musica, architettura, storia e letteratura. Gli eventi saranno in presenza, nel pieno rispetto delle normative di sicurezza sanitaria, ma saranno fruibili anche online. L’inaugurazione è fissata per oggi, venerdì 24 settembre, alle ore 17: oltre ai presidenti delle associazioni di volontariato coinvolte, interverranno Carlo Majorino, presidente della Fondazione Educatorio della Provvidenza che ospita l’incontro, e Silvio Magliano, vicepresidente del Centro Servizi Volontariato Vol.To. Oggi inizia anche “Filo lungo filo. Un nodo si farà”, organizzato dagli Amici della Scuola Leumann, giunto alla 27° edizione e intitolato “Storia, leggende e prodotti dell’artigianato tessile: laboratori di tessitura, feltro, tintura naturale e patchwork”, con eventi in programma fino a domenica anche alla Certosa di Collegno. Sabato 25 settembre l’associazione Ar.c.A organizza una visita guidata alla Villa romana di Almese, che sarà anche sfondo del progetto TeatrArte, laboratorio artistico per bambini e ragazzi. Domenica la Chiesa di Santa Maria Maggiore di Avigliana ospiterà il concerto “In Paradiso con Dante” dell’Ensemble Accademia di Erba; sempre ad Avigliana visita guidata alla Chiesa di Sant’Agostino. Anche in settimana si susseguono gli eventi culturali: lunedì “Caccia al tesoro d’arte in città” nel centro di Torino; martedì la conferenza “Notre Dame des Fontaines – La Cappella Sistina delle Alpi Marittime”; mercoledì la conferenza “Akhenaton, il faraone del sole” e presentazione del libro di Rosy Alciati “Il cortile racconta”; venerdì la Casa del Teatro Sacro e Popolare presenta la lettura “Salviamo la casa comune”. Sabato 2 ottobre alla Cappella dei Mercanti ci sarà il concerto del pianista Sandro Ivo Bartoli, per Musicaviva. Si chiude domenica 3 ottobre, con la risottata benefica dell’Opera San Giobbe organizzata dall’associazione Vivant al Castello di La Loggia.