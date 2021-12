Al via le vaccinazioni per i bambini da 5 a 11 anni, anche Cirio e Di Perri all’hub [VIDEO]

Come in tutto il paese, al via anche in Piemonte le vaccinazioni per la fascia d’età dai 5 agli 11 anni. Buona l’affluenza agli hub, coi bambini accompagnati da mamme e papà per la somministrazione della dose Pfizer, ridotta di un terzo rispetto agli standard. Ad attenderli anche il presidente della Regione, Alberto Cirio, e l’immunologo Giovanni Di Perri.

Le testimonianze di grandi e piccini nel video realizzato da Tonino Di Marco.

