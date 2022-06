Al via la Festa della Consolata: tutti gli appuntamenti

E’ imminente la Festa della Consolata. Da sabato 11 a domenica 19 giugno la novena. La vigilia della Festa, domenica 19 giugno, e lunedì 20 giugno, la statua della Madonna Consolata sarà collocata nella piazzetta esterna, antistante l’ingresso del Santuario, e il quadro della Consolata sarà posto all’ingresso del Santuario. Le Sante Messe domenicali saranno celebrate alle ore 8.30, 10, 11.30, 16, 18 e 19.30; santo Rosario alle ore 17.15. Lunedì 20 giugno la Festa solenne: Sante Messe alle ore 6.30, 8, 9.30, 11, 12.30, 16, 18 e dopo la Processione; santo Rosario alle ore 17.15. La Processione cittadina, presieduta da Mons. Roberto Repole, Arcivescovo, si svolgerà dalle 20.30 da via Consolata per piazza Arbarello, corso Siccardi, via Santa Maria, via San Francesco d’Assisi, piazza Palazzo di Città, via Milano, Porta Palazzo, piazza Emanuele Filiberto, via Giulio, e si concluderà in piazza della Consolata per la preghiera finale. Diretta tv delle Sante Messe sul canale YouTube del Santuario della Consolata.