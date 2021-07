AL VIA “COLLISIONI”. Patti Smith, la poetessa è tornata

Un inizio davvero col botto per “Collisioni”. L’edizione 2021 del festival “agri-rock” di Alba fondato e diretto da Filippo Taricco si apre questa sera con un tutto esaurito. Non ci sono più biglietti, dunque, anche dopo l’apertura del protocollo che permette di ospitare 2.000 persone. Il classico sold out, insomma. L’appuntamento è per le 21 , quando, in piazza Medford, si materializzerà Patti Smith che torna nelle Langhe dopo nove anni. “Principessa, “sacerdotessa”, “poetessa”, per la rocker californiana considerata una antesignana del punk, ormai si sprecano gli aggettivi. Quello di stasera sarà un concerto formato famiglia. Come già da alcuni anni, accanto alla artista di Chicago, suonerà anche il figlio Jackson alla chitarra. La line- up è completata dal bassista Tony Shanhan e da Seb Rockford alla batteria. Del tutti fuori dal proprio mito, Patti Smith appare sul palco come un’amica saggia, disposta a dialogare col pubblico. In scaletta non potranno mancare canzoni come “Beacuse the night” (scritta da Bruce Springsteen) “Redondo beach” , che richiama ad atmosfere reggae, e “Dancing barefoot”. Si torna sul palco albese di piazza Medford mercoledì 14 luglio per ascoltare Zucchero e il suo “Inacustico”, mentre la musica sarà di nuovo sotto i riflettori venerdì 16 luglio, quando, in provincia di Cuneo, arriverà Paolo Conte nel tour che celebra i 50 anni di “Azzurro”. Ai più giovani è invece dedicato “Tutto normale”, l’evento di sabato 17 che, tra musica e riflessioni, porterà nel sud Piemonte nomi come Sangiovanni (secondo ad “Amici”) la rivelazione di Sanremo Madame, oltre ai rapper Ernia, Rkomi, Massimo Pericolo. La chiusura domenica 18 luglio, è invece affidata alle suggestioni di Fiorella Mannoia. L’interprete romana è impegnata nel tour “Padroni di niente” in cui la cantante di “Caffè nero bollente” rilegge, con la consueta sensibilità, i maggiori successi di una carriera iniziata nel 1968 (Info e programma completo su www.collisioni.it).