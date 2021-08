Al Valentino, vaccini in cambio di un gelato ma tornano in piazza i no vax (FOTO)

Ottimo successo per l’Open day della Regione Piemonte per i giovani tra i 12 e i 19 anni che volevano vaccinarsi anche senza prenotazione.

Questa mattina, infatti, oltre 80 ragazzi e ragazze hanno sfidato il caldo per ricevere la prima dose del vaccino contro il coronavirus.

La particolarità della giornata è stata l’iniziativa della Regione che ha previsto l’omaggio di un gelato per coloro che sceglievano di vaccinarsi. L’omaggio consisteva in un buon da consumare in una delle gelaterie convenzionate. L’iniziativa è stata patrocinata dalla Regione Piemonte, in collaborazione con l’Azienda ospedaliera universitaria Città della Salute e della Scienza di Torino e la collaborazione di Asl Città di Torino, Epat Torino e Provincia, Ascom Confcommercio e Comitato Gelatieri del Piemonte.

Non sono ovviamente mancate le proposte del movimento no vax che ha sfilato per le vie della città con cartelli che si scagliavano apertamente contro l’iniziativa della Regione. I manifestanti, che si sono ritrovati sotto la sigla “no paura day” si sono diretti proprio verso l’hub vaccinale del Valentino partendo da piazza Castello. All’appello, lanciato come sempre sui canali telegram, ha attirato alcune centinai di persone tra cui anche diversi bambini e ragazzi.